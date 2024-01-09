***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
09.01.2024 16:13
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
09/01/2024
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
09/01/2026
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Türkiye'de derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında 9 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl süreli Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236301
BIST