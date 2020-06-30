***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ming Xiao, 29 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmeye karar vermiştir. Yeni Yönetim Kurulu Başkanımızın resmi ataması kamuoyuna ayrı olarak yakın zamanda duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853559BIST