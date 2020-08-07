***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Ming Xiao'nun görevden ayrılması üzerine açılan Yönetim Kurulu Üyeliğine, ilk Genel Kurul'da onaylanmak üzere, Sayın Aiguang Peng'in atanmasına ve açılan komite üyeliklerini devam ettirmesine karar verilmiştir. Sayın Peng aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866829BIST