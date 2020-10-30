***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Feyruze Aslı Kondu 30 Ekim 2020 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. İlgili tebliğ kapsamında aynı tarih itibariyle Sn. Yeşim Bilginturan Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanarak görevine başlamıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim BilgisiE-mail: yatirimci@netas.com.tr Telefon: 0216 522 28 04http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885239BIST