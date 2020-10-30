***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.10.2020 22:03
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Feyruze Aslı Kondu 30 Ekim 2020 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. İlgili tebliğ kapsamında aynı tarih itibariyle Sn. Yeşim Bilginturan Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanarak görevine başlamıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgisi
E-mail: yatirimci@netas.com.tr Telefon: 0216 522 28 04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885239
BIST
18:051.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -14,62
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
18:058,3695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0812
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3855
En Düşük
8,2678
18:059,7743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0934
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
18:05505,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 8,47
|Açılış
|: 505,65
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|3,30
|841.135
|% 10,00
|
|CUSAN
|6,27
|23.927.159
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|14.886.448
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|65.290.443
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.643.700
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|1.064.160
|% -10,00
|
|UFUK
|11,89
|328.314
|% -9,99
|
|ROYAL
|3,79
|1.269.885
|% -9,98
|
|OSMEN
|19,21
|470.839
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|396.352
|% -9,98
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|GARAN
|6,60
|1.180.054.139
|% -2,65
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|SISE
|6,13
|840.676.122
|% -2,85
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|ALBRK
|1,62
|551.915.158
|% -8,47
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,06
|205.837.061
|% -3,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3685
|8,3732
|% 1,02
|
|Euro
|9,7443
|9,7759
|% 0,98
|
|Sterlin
|10,8156
|10,8698
|% 1,32
|
|Frank
|9,0929
|9,1476
|% 0,97
|
|Riyal
|2,2256
|2,2368
|% 1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|506
|506
|9,03
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|56,00
|
|Tam
|3.340
|3.424
|52,48
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,38
|
|Çeyrek
|810
|828
|12,70
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU050
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