***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27 Kasım 2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz İcra Kurulu Başkanı (CEO) Sayın C. Müjdat Altay'ın görevinden kendi isteği ile ayrılma talebinin kabulüne ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirketimizin İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) görevini Sayın Ali Emir Eren'in devralmasına karar verilmiştir. Konuyla ilgili detaylara ekteki basın bülteninden ulaşabilirsiniz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890373BIST