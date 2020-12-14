***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Jiang Xiangyang 14 Aralık 2020 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmeye karar vermiştir. Yeni Yönetim Kurulu Üyesi ataması kamuoyuna ayrıca yakın zamanda duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893077BIST