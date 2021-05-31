***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu üyesi Yasemin Akad 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Şirketimizde halen İnsan Kaynakları Destek Çözümleri ve Teknoloji Grubu Direktörlüğü görevini yürütmekte olan Alp Söker mevcut görevlerine ek olarak Yasemin Akad'ın sorumluluklarını devralacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939112BIST