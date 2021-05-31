***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2021 18:15
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu üyesi Yasemin Akad 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Şirketimizde halen İnsan Kaynakları Destek Çözümleri ve Teknoloji Grubu Direktörlüğü görevini yürütmekte olan Alp Söker mevcut görevlerine ek olarak Yasemin Akad'ın sorumluluklarını devralacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939112
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18:051.420
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,85
|40.047.708
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,10
|124.315.534
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|396.566
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|23.588.385
|% 9,99
|
|TUCLK
|11,89
|52.453.169
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.737.159
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.260.623
|% -9,95
|
|RODRG
|14,80
|1.727.704
|% -7,85
|
|ADESE
|1,40
|50.562.255
|% -7,28
|
|SANFM
|15,31
|2.753.092
|% -7,21
|
|THYAO
|13,28
|1.534.755.234
|% 2,31
|
|KRDMD
|7,86
|726.874.352
|% -0,38
|
|GARAN
|7,99
|686.185.693
|% 0,13
|
|EREGL
|19,25
|635.597.286
|% 0,21
|
|KOZAL
|119,60
|489.380.636
|% -0,08
|
|EKGYO
|1,94
|488.469.921
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,16
|418.199.651
|% 0,00
|
|THYAO
|13,28
|1.534.755.234
|% 2,31
|
|IHLGM
|1,10
|124.315.534
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,10
|110.375.554
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4819
|8,4856
|% -0,92
|
|Euro
|10,3713
|10,3820
|% -0,57
|
|Sterlin
|12,0175
|12,0777
|% -0,82
|
|Frank
|9,3935
|9,4501
|% -0,91
|
|Riyal
|2,2544
|2,2657
|% -0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,51
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,95
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,40
|69,40
|0,68
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