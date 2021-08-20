***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.08.2021 18:16
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü ve İcra Kurulu üyemiz Sayın Selda Parın, 20 Ağustos 2021 tarihi itibariyle Şirketimizdeki görevlerinden ayrılma kararı almıştır. Yeni atama bilgisi önümüzdeki günlerde sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959751
BIST
18:051.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.440
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|Önceki Kapanış
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1.449
En Düşük
1.432
18:058,4914
En Yüksek
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|: -0,18%
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|: 8,4970
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,2705
18:059,9487
En Yüksek
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492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEDTR
|41,14
|132.347.351
|% 10,00
|
|IDEAS
|47,08
|10.261.134
|% 10,00
|
|BASGZ
|22,44
|218.931.822
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|189.858.482
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|44.062.722
|% 9,97
|
|KRONT
|37,62
|78.547.331
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.926.068
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|1.038.747
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,30
|161.229.484
|% -9,20
|
|FONET
|14,34
|21.617.266
|% -8,55
|
|GARAN
|9,37
|1.139.790.854
|% 0,86
|
|EREGL
|18,64
|745.004.662
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,61
|624.677.429
|% -0,91
|
|SISE
|8,70
|606.907.617
|% 0,12
|
|TUPRS
|99,15
|596.813.091
|% -1,25
|
|YKBNK
|2,54
|312.235.595
|% 0,00
|
|GARAN
|9,37
|1.139.790.854
|% 0,86
|
|ODAS
|1,42
|166.856.809
|% -0,70
|
|DOHOL
|2,60
|291.669.993
|% -3,70
|
|EKGYO
|1,85
|156.174.699
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4897
|8,4914
|% -0,18
|
|Euro
|9,9412
|9,9487
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,5443
|11,6022
|% 0,02
|
|Frank
|9,2282
|9,2837
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2580
|2,2693
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|3,76
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|-3,71
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|-1,80
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,19
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,54
|65,54
|-0,91
|