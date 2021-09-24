***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.09.2021 18:15
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimizin 24 Eylül 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, İcra Kurulu Başkanı (CEO) Sayın Ali Emir Eren'in istifasının kabulüne ve Şirketimizin Kurumsal, Kamu ve Uluslararası Pazarlar Satış Genel Müdürü Sayın Sinan Dumlu'nun 26 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atanmasına karar verilmiştir.
Sayın Sinan Dumlu, yükseköğrenimini 1984-1988 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. 1988 yılından bu yana bilişim teknolojileri ve telekom alanında 33 yıllık güçlü bir tecrübeye sahip olan Sayın Dumlu, kariyeri boyunca yönetici, genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak çok çeşitli dijital dönüşüm projelerinde, üretici ve kanal yönetiminde, birleşme ve satın alma süreçlerinde önemli liderlikler üstlenmiştir.
2004-2019 yılları arasında AT&T kökenli şirketlerden Avaya'nın Türkiye Ofisi Genel Müdürlüğü ve 11 ülkeden oluşan Doğu Akdeniz Bölgesi Genel Müdürlüğü ile Dell Technologies Türkiye Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenen Dumlu, 2019 yılından bu yana Şirketimizin Satış Genel Müdürü olarak görev yapmaktaydı.
Sayın Sinan Dumlu'nun ayrıntılı özgeçmişine ekten ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965221
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|IEYHO
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|34.472.305
|% 10,00
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|PKENT
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|5.081.559
|% 10,00
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|TKURU
|210,10
|8.440.780
|% 10,00
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|YEOTK
|73,20
|163.854.042
|% 9,99
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|ISBIR
|55,55
|5.497.497
|% -9,97
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|NUGYO
|8,69
|113.146.211
|% -9,95
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|KTSKR
|53,75
|16.629.025
|% -9,82
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|AGYO
|2,96
|34.279.272
|% -9,76
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|DZGYO
|1,95
|41.339.181
|% -9,72
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|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
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|THYAO
|13,62
|966.432.086
|% 2,18
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
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|SISE
|8,19
|630.891.000
|% -0,61
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|TUPRS
|110,80
|587.197.308
|% -0,36
|
|GARAN
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|YKBNK
|2,32
|553.035.629
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|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
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|EKGYO
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|324.718.310
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|AKBNK
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|Alış
|Satış
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|Dolar
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|8,8493
|% 1,00
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|Euro
|10,3736
|10,3880
|% 0,77
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|Sterlin
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|% 0,77
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|Frank
|9,5386
|9,5960
|% 1,06
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|Riyal
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|Alış
|Satış
|%
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|1.754
|10,60
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|Altın Gr.
|499
|499
|7,91
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|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.277
|3.359
|37,24
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|Yarım
|1.584
|1.625
|18,01
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|Çeyrek
|794
|812
|9,01
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|Gümüş.Ons
|22,45
|22,49
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
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