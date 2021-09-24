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***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.09.2021 18:15



***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 24 Eylül 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
- Şirketimizin Finansal Planlama, Analiz ve Kontrol Direktörü Sayın Alper Acındı'nın 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mali İşler İcra Kurulu üyesi ("CFO") olarak atanmasına karar verilmiştir. 
Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olan Sayın Acındı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden İşletme Mühendisliği ve Marmara Üniversitesi'nden Muhasebe & Finans yüksek lisans derecelerine sahip olup, mali müşavirlik ruhsatına sahiptir.  Kariyerine 2007 yılında Deloitte'da başlayan Sayın Acındı, kariyeri boyunca finansal denetim, finansal planlama ve analiz, mali kontrol alanlarına yoğunlaşmıştır. Sayın Acındı, 2016 yılından beri Netaş'da çalışmakta olup şirketimizin Finansal Planlama, Analiz ve Kontrol Direktörü olarak görev yapmaktadır. 
-     Şirketimizde vekaleten İnsan Kaynakları İcra Kurulu üyesi görevini sürdüren Ahmet Alp Söker'in, 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İnsan Kaynakları İcra Kurulu üyesi ("CPO") olarak atanmasına karar verilmiştir. 
Sayın Ahmet Alp Söker, lise öğrenimini St. Georg Avusturya Lisesi, üniversite öğrenimini 1999 – 2003 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Üniversite öğrenimi esnasında yarı-zamanlı olarak başlayan İnsan Kaynakları alanındaki kariyeri 2004-2006 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri, University of Hartford'ta yaptığı MBA öğreniminin ardından yine ABD, Connecticut' ta genel merkezi bulunan Stanley Works firmasında bordro uzmanlığı ile devam etmiştir. 2007 yılında Türkiye'ye dönüşünü takiben sırası ile B/S/H, Kordsa, Enerjisa' da üstlendiği yerel ve global Ücret ve Yan Haklar alanındaki görevleri sonrasında BASF' de yaklaşık 2 yılı Türkiye, 3 yılı Dubai olmak üzere İnsan Kaynakları'na dair çeşitli dönüşüm projeleri, bölgesel rol ve sorumluluklar ile yöneticilik kariyerini sürdürmüştür. 2016 yılından bu yana Netaş İnsan Kaynakları'nda farklı rol ve sorumluluklar ile çeşitli projelerin liderliklerini üstlenerek İnsan Kaynakları kariyerine devam etmektedir. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965222


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