***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2021 19:45
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11 Kasım 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 12 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ArGe Genel Müdürü ve İcra Kurulu üyeliğine Şirketimizin Akıllı Sistemler ArGe Yazılım Tasarım Direktörü Ersin Öztürk'ün vekaleten atanmasına karar verilmiştir.
Sayın Ersin Öztürk, 1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nde Lisans eğitimini tamamladı. 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden Yüksek Lisans derecesini, 2019 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi Telekomünikasyon Mühendisliği bölümünden doktora derecesini aldı. İş hayatına 1995 yılında Donanım Tasarım Mühendisi olarak başlayan Ersin Öztürk, 1999 yılından bu yana Netaş'ta Ar-Ge bölümünde farklı rollerde çalışmakta, ağırlıklı olarak Savunma Haberleşme Çözümleri, Raylı Sistemler için Yönetim Çözümleri ve Akıllı Ulaşım Sistemleri projelerine liderlik etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977206
BIST
18:051.625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.622
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|Önceki Kapanış
|: 1.624
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1.644
En Düşük
1.621
18:059,8872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0457
|Açılış
|: 9,9230
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|Önceki Kapanış
|: 9,8350
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9,9744
En Düşük
9,8289
18:0511,3654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0675
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|Önceki Kapanış
|: 11,3600
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11,4577
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|: 591,23
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|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|102,30
|25.276.182
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,47
|31.021.127
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|119.598.763
|% 9,96
|
|ATATP
|53,00
|99.957.632
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|20.074.366
|% 9,94
|
|BASGZ
|17,29
|192.752.407
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|90.398.427
|% -9,97
|
|RALYH
|7,18
|106.306.108
|% -9,91
|
|TURGG
|130,30
|41.912.415
|% -9,89
|
|SUMAS
|94,10
|730.369
|% -8,99
|
|KZBGY
|35,56
|90.398.427
|% -9,97
|
|EGEPO
|6,21
|89.254.088
|% 4,19
|
|MAGEN
|8,58
|67.482.858
|% -2,39
|
|YEOTK
|55,95
|62.237.773
|% -5,89
|
|GESAN
|21,52
|53.850.671
|% -2,62
|
|EGEPO
|6,21
|89.254.088
|% 4,19
|
|KIMMR
|3,21
|34.869.115
|% -0,93
|
|MAGEN
|8,58
|67.482.858
|% -2,39
|
|IHAAS
|4,08
|28.608.222
|% -4,23
|
|HEDEF
|3,23
|11.948.410
|% -3,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8868
|9,8957
|% 0,55
|
|Euro
|11,3490
|11,3667
|% 0,61
|
|Sterlin
|13,1798
|13,2459
|% 0,17
|
|Frank
|10,6824
|10,7468
|% 0,09
|
|Riyal
|2,6264
|2,6396
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|8,20
|
|Altın Gr.
|591
|591
|4,40
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|7,98
|7,99
|0,18
|
|B. Petrol
|83,01
|83,01
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
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17:58MERCN
Yüzde 8.46 oranında artışla 11.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 825, 874 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 626 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 32, 144.00 milyon TL de
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17:55KLKIM
Yüzde 4.37 oranında artışla 15.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 610, 176 adet işlem
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17:54ATATP
Yüzde 9.96 oranında artışla 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 928, 213 adet işlem
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17:53ATATP
Yüzde 9.34 oranında artışla 52.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 903, 958 adet işlem