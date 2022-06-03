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***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.06.2022 21:14
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 3 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin 1 Haziran 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üyeler arasında görev dağılımı yapılmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Aiguang Peng'in ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. Şuay Alpay'ın seçilmelerine karar verilmiştir.
Bu kapsamda Yönetim Kurulumuz,
Başkan Aiguang Peng, Başkan Vekili Şuay Alpay, Yönetim Kurulu Üyesi Minzhongxia Ding, Yönetim Kurulu Üyesi Ming Li, Yönetim Kurulu Üyesi Bowen Mei, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Zülfü Tigrel, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özer Karabulut'tan oluşmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034730


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