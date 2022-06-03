***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2022 21:14
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 3 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin 1 Haziran 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üyeler arasında görev dağılımı yapılmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Aiguang Peng'in ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. Şuay Alpay'ın seçilmelerine karar verilmiştir.
Bu kapsamda Yönetim Kurulumuz,
Başkan Aiguang Peng, Başkan Vekili Şuay Alpay, Yönetim Kurulu Üyesi Minzhongxia Ding, Yönetim Kurulu Üyesi Ming Li, Yönetim Kurulu Üyesi Bowen Mei, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Zülfü Tigrel, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özer Karabulut'tan oluşmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034730
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
18:0516,4455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0085
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4023
18:0517,6974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,4307
18:05977,39
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -11,57
|Açılış
|: 978,01
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
976,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|233,20
|17.484.203
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.547.963
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,19
|4.762.120
|% 10,00
|
|YGGYO
|26,68
|9.879.472
|% 9,98
|
|UFUK
|41,26
|808.096
|% 9,97
|
|KRSTL
|6,77
|7.458.292
|% -9,97
|
|PENTA
|464,30
|105.533.573
|% -9,49
|
|PSGYO
|10,60
|345.903.165
|% -9,17
|
|KLSYN
|2,07
|45.204.283
|% -8,00
|
|MEPET
|2,99
|11.999.313
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 9,20
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% -3,27
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% -0,46
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% -1,64
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 2,34
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4431
|16,4455
|% -0,05
|
|Euro
|17,6303
|17,6974
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,4809
|20,5836
|% -0,77
|
|Frank
|17,0023
|17,1047
|% -0,67
|
|Riyal
|4,3684
|4,3903
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-19,63
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-11,98
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,92
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,25
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,58
|
Seans Raporu
18:05
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