***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 3 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin 1 Haziran 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üyeler arasında görev dağılımı yapılmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Aiguang Peng'in ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. Şuay Alpay'ın seçilmelerine karar verilmiştir.Bu kapsamda Yönetim Kurulumuz,Başkan Aiguang Peng, Başkan Vekili Şuay Alpay, Yönetim Kurulu Üyesi Minzhongxia Ding, Yönetim Kurulu Üyesi Ming Li, Yönetim Kurulu Üyesi Bowen Mei, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Zülfü Tigrel, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özer Karabulut'tan oluşmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034730BIST