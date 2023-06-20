***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imizin pay sahibi Sayın M. Emrah Erdem'in 30 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantımızda Şirket yönetimine yazılı olarak yönelttiği sorular ve bu sorulara ilişkin yanıtlar tüm kamuoyu ile paylaşılmak üzere ekte bilgilerinize sunulmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160550BIST