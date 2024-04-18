***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ana hissedarı ZTE Cooperatief UA ile ZTE'nin Nubia markalı mobil telefon cihazlarının Türkiye pazarında Netaş tarafından satış, pazarlama ve dağıtımına ilişkin olarak görüşmelere başlanmıştır. Süreçle ilgili gelişmeler ilerleyen aşamalarda kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274265BIST