***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2024 09:45
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ana hissedarı ZTE Cooperatief UA ile ZTE'nin Nubia markalı mobil telefon cihazlarının Türkiye pazarında Netaş tarafından satış, pazarlama ve dağıtımına ilişkin olarak görüşmelere başlanmıştır. Süreçle ilgili gelişmeler ilerleyen aşamalarda kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274265
BIST
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13:039.560
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 29,96
|Açılış
|: 9.565
|
|Önceki Kapanış
|: 9.530
|
9.508
En Yüksek
9.602
13:0332,5133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0658
|Açılış
|: 32,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5800
|
32,5411
En Düşük
32,3698
13:0334,8268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,1058
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6500
|
34,8972
En Düşük
34,6200
13:032.486,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 24,27
|Açılış
|: 2.486,56
|
|Önceki Kapanış
|: 2.462,29
|
2.490,43
En Düşük
2.456,07
BIST En Aktif Hisseler13:01
|SELGD
|60,50
|60.595.379
|% 10,00
|
|DERIM
|46,42
|36.476.442
|% 10,00
|
|VERUS
|289,50
|21.624.224
|% 9,97
|
|UZERB
|657,00
|2.321.838
|% 9,96
|
|ASUZU
|114,80
|523.637.741
|% 9,96
|
|RYSAS
|42,08
|86.291.874
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,15
|113.558.317
|% -9,94
|
|ULUFA
|13,22
|70.494.903
|% -9,67
|
|RYGYO
|30,12
|136.518.785
|% -8,56
|
|INTEM
|305,00
|114.388.965
|% -8,48
|
|THYAO
|299,00
|4.939.872.498
|% 1,27
|
|YKBNK
|31,38
|2.147.933.274
|% 2,62
|
|AKBNK
|58,35
|2.056.413.433
|% 4,10
|
|PGSUS
|864,00
|1.886.676.831
|% 2,92
|
|ISCTR
|12,44
|1.568.107.672
|% 1,47
|
|ZOREN
|5,98
|1.090.751.354
|% 2,05
|
|ISCTR
|12,44
|1.568.107.672
|% 1,47
|
|ENTRA
|14,21
|1.534.424.483
|% 1,50
|
|IHGZT
|1,27
|98.507.085
|% 9,48
|
|YKBNK
|31,38
|2.147.933.274
|% 2,62
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5046
|32,5122
|% 0,20
|
|Euro
|34,8017
|34,8165
|% 0,28
|
|Sterlin
|40,3066
|40,5087
|% -0,38
|
|Frank
|35,5505
|35,7287
|% -0,34
|
|Riyal
|8,6154
|8,6586
|% -0,53
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,41
|28,45
|% 0,66
|
|Platin
|940,43
|941,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,61
|1.032,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,42
|86,42
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.377,57
|2.377,96
|% 0,66
|