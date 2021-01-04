***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALİ EMİR EREN Genel Müdür -M. İlker Çalışkan Genel Müdür Yardımcısı DİREKTÖR-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyeliğiKamil Orman Genel Müdür Yardımcısı Kamu ve Savunma Sektörü Genel MüdürüYasemin Akad Genel Müdür Yardımcısı İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896864BIST