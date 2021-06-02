***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALİ EMİR EREN Genel Müdür -M. İlker Çalışkan Genel Müdür Yardımcısı DİREKTÖR-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş., BDH Bilişim Destek Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. ve Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939491BIST