***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.10.2021 12:39
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SİNAN DUMLU GENEL MÜDÜR Bilgisayar Mühendisi Kurumsal, Kamu ve Uluslararası Pazarlar Satış Genel Müdürü Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş. ve BDH Bilişim Destek Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ALPER ACINDI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Endüstri Mühendisi Finansal Planlama, Analiz ve Kontrol Direktörü Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş. ve BDH Bilişim Destek Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966044
BIST
12:531.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -7,82
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.401
En Düşük
1.395
12:538,8771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0110
|Açılış
|: 8,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8430
12:5310,2819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0252
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2462
12:53500,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,58
|Açılış
|: 500,17
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
498,84
BIST En Aktif Hisseler12:53
|GARFA
|12,87
|4.496.944
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|127.873.564
|% 9,99
|
|UZERB
|31,88
|236.550
|% 9,93
|
|AGYO
|2,81
|15.541.952
|% 9,77
|
|ALMAD
|1,95
|694.487
|% 9,55
|
|BIOEN
|29,82
|174.756.968
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|156.060
|% -9,88
|
|EUYO
|3,46
|1.896.674
|% -7,24
|
|ISBIR
|57,00
|333.051
|% -7,17
|
|YEOTK
|71,80
|35.315.426
|% -6,87
|
|GARAN
|9,22
|604.021.889
|% -0,22
|
|SISE
|8,25
|560.070.809
|% 0,73
|
|MAREN
|8,73
|413.599.806
|% 5,05
|
|THYAO
|13,87
|385.255.259
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,38
|292.892.207
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,38
|292.892.207
|% -1,24
|
|KIMMR
|3,46
|246.040.545
|% 7,79
|
|SISE
|8,25
|560.070.809
|% 0,73
|
|GARAN
|9,22
|604.021.889
|% -0,22
|
|ODAS
|1,38
|68.463.613
|% 0,73
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8737
|8,8771
|% -0,12
|
|Euro
|10,2697
|10,2819
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,9161
|11,9759
|% -0,13
|
|Frank
|9,4644
|9,5214
|% -0,32
|
|Riyal
|2,3554
|2,3673
|% -0,22
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-1,68
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|6,00
|
|Tam
|3.294
|3.377
|8,61
|
|Yarım
|1.592
|1.633
|4,17
|
|Çeyrek
|798
|817
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,00
|
|B. Petrol
|77,92
|77,92
|-0,39
|