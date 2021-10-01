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***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.10.2021 12:39



***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SİNAN DUMLU GENEL MÜDÜR Bilgisayar Mühendisi Kurumsal, Kamu ve Uluslararası Pazarlar Satış Genel Müdürü Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş. ve BDH Bilişim Destek Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ALPER ACINDI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Endüstri Mühendisi Finansal Planlama, Analiz ve Kontrol Direktörü Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş. ve BDH Bilişim Destek Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966044


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KARYE 17,50 127.873.564 % 9,99  
UZERB 31,88 236.550 % 9,93  
AGYO 2,81 15.541.952 % 9,77  
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Riyal 2,3554 2,3673 % -0,22  
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12:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.755 1.755 -1,68  
Altın Gr. 500 500 -1,71  
Cumhuriyet 3.307 3.357 6,00  
Tam 3.294 3.377 8,61  
Yarım 1.592 1.633 4,17  
Çeyrek 798 817 2,08  
Gümüş.Ons 22,20 22,23 0,04  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 -0,00  
B. Petrol 77,92 77,92 -0,39  
Seans Raporu 12:53
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