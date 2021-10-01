***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSİNAN DUMLU GENEL MÜDÜR Bilgisayar Mühendisi Kurumsal, Kamu ve Uluslararası Pazarlar Satış Genel Müdürü Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş. ve BDH Bilişim Destek Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan VekiliALPER ACINDI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Endüstri Mühendisi Finansal Planlama, Analiz ve Kontrol Direktörü Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş. ve BDH Bilişim Destek Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966044BIST