***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiNetaş Bilişim Teknolojileri A.Ş. Sistem Entegrasyonu 11000000 11000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. Bilgi Teknolojileri Hizmet Çözümleri 11600000 11600000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkNetas Telecom Limited Liability Partnership (Kazakistan) Telekom Ekipmanı Tedariği 161800 161800 KZT 100 Bağlı OrtaklıkNetaş Telecommunications Malta Ltd. Telekom Ekipmanı Tedariği 1200 1200 EUR 100 Bağlı Ortaklık