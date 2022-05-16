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***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.05.2022 18:47
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş. Sistem Entegrasyonu 11000000 11000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. Bilgi Teknolojileri Hizmet Çözümleri 11600000 11600000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Netas Telecom Limited Liability Partnership (Kazakistan) Telekom Ekipmanı Tedariği 161800 161800 KZT 100 Bağlı Ortaklık
Netaş Telecommunications Malta Ltd. Telekom Ekipmanı Tedariği 1200 1200 EUR 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030660


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 19,91 218.019.119 % 10,00  
EGEPO 8,03 46.284.831 % 10,00  
IMASM 38,78 67.649.088 % 9,98  
EUHOL 2,76 26.157.136 % 9,96  
ULUSE 174,60 33.427.415 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,8258 15,8422 % 1,94  
Euro 16,7137 16,7437 % 3,10  
Sterlin 19,6983 19,7971 % 3,22  
Frank 15,8797 15,9754 % 2,84  
Riyal 4,2090 4,2301 % 1,94  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.821 1.822 -2,58  
Altın Gr. 927 927 16,47  
Cumhuriyet 6.165 6.258 86,00  
Tam 6.134 6.292 81,00  
Yarım 2.965 3.044 39,18  
Çeyrek 1.487 1.522 19,59  
Gümüş.Ons 21,75 21,77 0,13  
Gümüş Gr. 11,07 11,08 0,28  
B. Petrol 114 114 -0,37  
Seans Raporu 18:05
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