***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.05.2022 18:47
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş. Sistem Entegrasyonu 11000000 11000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. Bilgi Teknolojileri Hizmet Çözümleri 11600000 11600000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Netas Telecom Limited Liability Partnership (Kazakistan) Telekom Ekipmanı Tedariği 161800 161800 KZT 100 Bağlı Ortaklık
Netaş Telecommunications Malta Ltd. Telekom Ekipmanı Tedariği 1200 1200 EUR 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030660
BIST
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
18:0515,8393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,2982
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
18:0516,7386
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 0,4984
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7569
En Düşük
16,2212
18:05927,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 16,65
|Açılış
|: 927,66
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|19,91
|218.019.119
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|46.284.831
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.649.088
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|26.157.136
|% 9,96
|
|ULUSE
|174,60
|33.427.415
|% 9,95
|
|GZNMI
|32,80
|4.419.997
|% -9,99
|
|UZERB
|39,06
|960.890
|% -9,96
|
|UFUK
|40,48
|2.035.860
|% -9,96
|
|ARMDA
|119,50
|1.507.686
|% -7,36
|
|DAGHL
|20,40
|2.804.683
|% -7,27
|
|THYAO
|42,08
|4.050.491.490
|% -1,50
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|SAHOL
|19,42
|1.581.850.841
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|KRDMD
|14,68
|1.423.352.328
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,63
|899.222.820
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|SKBNK
|1,17
|292.250.855
|% 3,54
|
|AKBNK
|7,85
|1.349.252.190
|% -1,51
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8258
|15,8422
|% 1,94
|
|Euro
|16,7137
|16,7437
|% 3,10
|
|Sterlin
|19,6983
|19,7971
|% 3,22
|
|Frank
|15,8797
|15,9754
|% 2,84
|
|Riyal
|4,2090
|4,2301
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-2,58
|
|Altın Gr.
|927
|927
|16,47
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|0,28
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,37
|