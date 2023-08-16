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***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.08.2023 20:54
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AIGUANG PENG - Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Değil ZTE Corporation Grup başkan yardımcısı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
ŞUAY ALPAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat İcrada Görevli Değil Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
ALİ ZÜLFÜ TİGREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman İcrada Görevli Değil - Darüşşafaka Danışma Kurulu Üyesi, GIF (Global Relations Forum) Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Denetimden Sorumlu Komite (Başkan), Riskin Erken Sapanması Komitesi (Başkan)
MING LI - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil ZTE Corporation'da Başkan Yardımcısı, ZTE Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Başkanı, ZTE Cooperatief U.A'da Direktör Bağımsız Üye Değil
ÖZER KARABULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
BOWEN MEI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli COO - Bağımsız Üye Değil
HONGGUANG ZHOU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.08.2023 İcrada Görevli Değil ZTE Corporation Yatırımlar Direktörü Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186212


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Gümüş Gr. 19,58 19,59 0,01  
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