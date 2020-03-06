***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
06.03.2020 01:27
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/03/2020
Karar Sayısı
2
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 05.03.2020
KARAR SAYISI: 2
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar, faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF) tarafımızca incelendiğini,
Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların Şirket'in, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun Şirket'in, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, gelişimi ve performansını, finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
M. İlker ÇALIŞKAN
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
Ali Zülfü TİGREL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824793
BIST