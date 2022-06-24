***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
24.06.2022 15:57
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%7,92
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%16,00
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
24/06/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya olumlu katkısı olması beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz, Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) ile imzalanan WiFi-5 Home Gateway Çerçeve
15:102.532
En Yüksek
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En Düşük
2.483
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 992,10
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992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:08
|RYSAS
|8,47
|9.533.074
|% 10,00
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|SANEL
|7,92
|7.191.487
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.643.298
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.585.558
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.492.536
|% 9,87
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|DOAS
|81,30
|55.130.383
|% -4,41
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|KGYO
|8,22
|23.397.244
|% -4,31
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|GSDHO
|3,94
|67.429.064
|% -3,90
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|THYAO
|49,82
|3.225.044.342
|% -0,86
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|SISE
|21,96
|1.467.710.704
|% 0,92
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|EREGL
|27,98
|1.104.736.708
|% 0,43
|
|ASELS
|23,84
|802.182.618
|% -2,93
|
|AKBNK
|8,56
|718.734.216
|% -2,39
|
|ODAS
|3,17
|363.343.706
|% -0,94
|
|YKBNK
|4,68
|478.075.344
|% -1,68
|
|AKBNK
|8,56
|718.734.216
|% -2,39
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|EKGYO
|2,57
|193.975.232
|% -1,15
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|SISE
|21,96
|1.467.710.704
|% 0,92
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|15:08
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|16,5050
|16,5213
|% -2,15
|
|Euro
|17,4413
|17,4679
|% -2,02
|
|Sterlin
|20,2203
|20,3217
|% -2,11
|
|Frank
|17,1620
|17,2654
|% -2,20
|
|Riyal
|4,3929
|4,4149
|% -2,08
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.833
|1.834
|6,55
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-15,33
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.503
|6.616
|-246,00
|
|Yarım
|3.192
|3.236
|-120,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.618
|-60,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,43
|0,27
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|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,07
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|B. Petrol
|110
|110
|0,80
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