***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıTürk Telekomünikasyon A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%7,92Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%16,00İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih24/06/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiroya olumlu katkısı olması beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimiz, Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) ile imzalanan WiFi-5 Home Gateway Çerçeve