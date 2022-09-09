***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıTürk Telekomünikasyon A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%9,49Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%15,76İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih09/09/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiroya olumlu katkısı olması beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimiz, Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) ile imzalanan WiFi-5 Home Gateway Çerçeve Tedarik Sözleşmesi kapsamında akıllı ev teknolojileri için yüksek hız ve performansta kablosuz internet bağlantısı sunan WiFi-5 destekli fiber modem tedariği için Türk Telekom'dan bu hafta içinde aldığı siparişe ek olarak 1.530.000 ABD Doları tutarında yeni bir sipariş almıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061928BIST