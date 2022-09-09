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***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

09.09.2022 15:13
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%9,49
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%15,76
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
09/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya olumlu katkısı olması beklenmektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz, Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) ile imzalanan WiFi-5 Home Gateway Çerçeve Tedarik Sözleşmesi kapsamında akıllı ev teknolojileri için yüksek hız ve performansta kablosuz internet bağlantısı sunan WiFi-5 destekli fiber modem tedariği için Türk Telekom'dan bu hafta içinde aldığı siparişe ek olarak 1.530.000 ABD Doları tutarında yeni bir sipariş almıştır. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061928


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INVEO 19,58 175.218.116 % 10,00  
ISCTR 12,44 4.004.888.599 % 9,99  
HALKB 13,76 1.409.858.953 % 9,99  
DESA 27,98 62.899.712 % 9,98  
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Tam 6.758 6.851 22,00  
Yarım 3.293 3.349 11,00  
Çeyrek 1.652 1.673 4,00  
Gümüş.Ons 18,81 18,87 0,31  
Gümüş Gr. 11,03 11,04 0,16  
B. Petrol 92,28 92,28 3,13  
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