***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
09.09.2022 15:13
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%9,49
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%15,76
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
09/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya olumlu katkısı olması beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz, Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) ile imzalanan WiFi-5 Home Gateway Çerçeve Tedarik Sözleşmesi kapsamında akıllı ev teknolojileri için yüksek hız ve performansta kablosuz internet bağlantısı sunan WiFi-5 destekli fiber modem tedariği için Türk Telekom'dan bu hafta içinde aldığı siparişe ek olarak 1.530.000 ABD Doları tutarında yeni bir sipariş almıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061928
BIST
18:053.521
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 83,97
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
18:0518,2365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2094
18:0518,3285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0991
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
18:051.006,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.006,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|26,18
|2.901.939.565
|% 10,00
|
|INVEO
|19,58
|175.218.116
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.409.858.953
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|62.899.712
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,53
|1.267.058
|% -9,95
|
|HEDEF
|9,07
|44.928.093
|% -7,54
|
|MTRKS
|35,44
|54.985.710
|% -7,08
|
|ITTFH
|2,14
|158.307.159
|% -5,73
|
|DOGUB
|9,64
|7.335.479
|% -5,12
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|EREGL
|32,46
|8.464.783.401
|% 5,05
|
|THYAO
|73,40
|6.573.968.623
|% 0,55
|
|SISE
|26,20
|5.735.838.214
|% 1,16
|
|EKGYO
|5,11
|5.576.010.688
|% 4,50
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.806.165.791
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2264
|18,2365
|% 0,07
|
|Euro
|18,3025
|18,3285
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,0707
|21,1764
|% 0,79
|
|Frank
|18,9102
|19,0241
|% 1,06
|
|Riyal
|4,8401
|4,8644
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|8,68
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|4,70
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.758
|6.851
|22,00
|
|Yarım
|3.293
|3.349
|11,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.673
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,87
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,16
|
|B. Petrol
|92,28
|92,28
|3,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58GZNMI
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 632, 636 adet işlem
-
17:57RALYH
Yüzde 7.50 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 735, 767 adet işlem
-
17:56HURGZ
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 927, 812 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 7.08 oranında artışla 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 869, 303 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 56 artarak (% 2.66 ) 3, 152