***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 3 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerdeki görev dağılımı belirlenmiş- Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığına Sayın Ali Zülfü Tigrel'in ve üyeliğe Sayın Özer Karabulut'un seçilmesine,- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sayın Ali Zülfü Tigrel'in, komite üyeliklerine Sayın Özer Karabulut, Sayın Şuay Alpay ve Sayın Minzhongxia Ding'in seçilmelerine,- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığına Sayın Ali Zülfü Tigrel'in, komite üyeliklerine Sayın Aiguang Peng, Sayın Şuay Alpay ve Sayın Minzhongxia Ding'in seçilmelerine, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.Son atamalarla şirketimizin komiteleri aşağıdaki şekildedir:Denetimden Sorumlu KomiteAli Zülfü Tigrel (Başkan)Özer Karabulut (Üye)Riskin Erken Saptanması KomitesiAli Zülfü Tigrel (Başkan)Özer Karabulut (Üye)Şuay Alpay (Üye)Minzhongxia Ding (Üye)Kurumsal Yönetim KomitesiAli Zülfü Tigrel (Başkan)Aiguang Peng (Üye)Şuay Alpay (Üye)Minzhongxia Ding (Üye)Yeşim Bilginturan (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034731BIST