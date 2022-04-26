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***NETAS* *TCELL*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

26.04.2022 20:53
***NETAS* *TCELL*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***NETAS******TCELL*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler [TCELL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%2,83
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%0,51
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
27/04/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya olumlu katkısı olması beklenmektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Turkcell), Turkcell'in şebeke altyapısını sanallaştırdığı ve üzerinde 4,5G şebekesi de dahil olmak üzere telekomünikasyon çözümlerini konumlandırdığı Unified Telco Cloud altyapısında kullanılmak üzere Netaş markalı yerli sunucunun satışı için toplam 1.374.088 ABD Doları bedelle anlaşmaya varmıştır. Netaş tarafından kurulumu yapılacak sunucuların bütün servis ve bakım operasyonları da Şirketimiz tarafından yürütülecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024101


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EPLAS 19,26 19.166.442 % 9,99  
ACSEL 47,42 55.129.756 % 9,97  
PKART 17,11 12.042.129 % 9,96  
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Tam 5.978 6.127 -40,79  
Yarım 2.889 2.964 -19,73  
Çeyrek 1.449 1.482 -9,86  
Gümüş.Ons 23,25 23,28 -0,24  
Gümüş Gr. 11,07 11,08 -0,12  
B. Petrol 105 105 0,30  
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