***NETAS* *TCELL*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***NETAS******TCELL*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler [TCELL]İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıTurkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%2,83Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%0,51İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih27/04/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiroya olumlu katkısı olması beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimiz ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Turkcell), Turkcell'in şebeke altyapısını sanallaştırdığı ve üzerinde 4,5G şebekesi de dahil olmak üzere telekomünikasyon çözümlerini konumlandırdığı Unified Telco Cloud altyapısında kullanılmak üzere Netaş markalı yerli sunucunun satışı için toplam 1.374.088 ABD Doları bedelle anlaşmaya varmıştır. Netaş tarafından kurulumu yapılacak sunucuların bütün servis ve bakım operasyonları da Şirketimiz tarafından yürütülecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024101BIST