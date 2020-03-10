***NETLG*** NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***NETLG*** NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler61.127.214 133.570.301 -132.904.931 -7.731.820 56.101.616 13.108.205 1.464.336 -9.735.623 7.111.804 122.111.102 6.515.018 128.626.120Transferler7.111.804 -7.111.804Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.806.926 39.673.927 -13.108.205 77.360.812 101.119.608 -3.164.975 97.954.633Sermaye Arttırımı2.499.500 2.499.500Dönem Sonu Bakiyeler61.127.214 133.570.301 -132.904.931 -10.538.746 95.775.543 1.464.336 -2.623.819 77.360.812 223.230.710 5.849.543 229.080.253Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler61.127.214 133.570.301 -132.904.931 -10.538.746 95.775.543 1.464.336 -2.623.819 77.360.812 223.230.710 5.849.543 229.080.253Transferler77.360.812 -77.360.812 31.424.061 31.424.061Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.449.051 -1.070.446 209.090.261 196.570.764 -1.005.663 195.565.101Dönem Sonu Bakiyeler61.127.214 133.570.301 -132.904.931 -21.987.797 94.705.097 1.464.336 74.736.993 209.090.261 419.801.474 36.267.941 456.069.415Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI540.079.631 156.771.895Dönem Karı (Zararı)207.651.792 73.181.830Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler546.537.802 184.457.114Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15,16 342.273.963 96.018.508Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.764.807 -38.401.990Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 5.764.807 -25.293.785Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-13.108.205Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.439.076 8.299.258Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.439.076 8.299.258Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler116.632.897 43.360.792Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.456.147 50.254.832Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 -13.001.941Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 75.579.665 28.287.064Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.608.753 9.640.591İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-153.808.876 -73.507.104Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler31.265.734 -13.117.168İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)29 55.216 1.231.235İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 31.210.518 -14.348.403Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-196.685.666 2.460.649Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -7.680.187 -13.572.630Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -14.529.990 2.403.047Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler168.983.357 21.529.621İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)29 -1.817.748 -546.438İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 170.801.105 22.076.059Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 60.217.560 -3.310.246Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-195.325.508 -69.576.958Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-54.176 -323.419Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları600.380.718 184.131.840Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-9.922.710 -7.494.390Vergi İadeleri (Ödemeleri)-57.180.861 -18.245.771Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6.802.484 -1.619.784YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-532.101.464 -24.897.383Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-263.815.280 -20.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.201.325 16.272.123Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-276.344.266 -42.462.677Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,16 -276.344.266 -42.462.677Alınan Faiz1.856.757 1.313.171FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI190.905.317 -90.037.778Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri2.499.500Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.229.044.682 153.884.767Kredilerden Nakit Girişleri1.229.044.682 153.884.767Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-965.867.679 -201.608.372Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-965.867.679 -201.608.372Ödenen Faiz-72.271.686 -44.813.673YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)198.883.484 41.836.734Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi12.951.418 2.114.119NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)211.834.902 43.950.853DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ71.091.565 27.140.712DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ282.926.467 71.091.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 285.048.392 71.231.274Finansal Yatırımlar1.443 100.000Ticari Alacaklar664.016.828 321.289.846İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 11.310.331 11.365.547İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 652.706.497 309.924.299Diğer Alacaklar2.459.504 3.172.590İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 1.270.696 711.458İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.188.808 2.461.132Stoklar8 49.489.607 41.809.420Peşin Ödenmiş Giderler27.824.300 13.362.403İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 27.824.300 13.362.403Diğer Dönen Varlıklar196.590.804 8.037.766İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 196.590.804 8.037.766ARA TOPLAM1.225.430.878 459.003.299TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.225.430.878 459.003.299DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.873.793 6.843.793Diğer Finansal Yatırımlar11 6.873.793 6.843.793Ticari Alacaklar1.112.655 217.394İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.112.655 217.394Diğer Alacaklar9.009.719 164.005İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 9.009.719 164.005Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 0 153.062.976Maddi Duran Varlıklar15 555.616.894 219.837.840Kullanım Hakkı Varlıkları14 967.145.753Maddi Olmayan Duran Varlıklar364.728.900 37.141.776Şerefiye17 318.275.828 23.313.383Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 46.453.072 13.828.393Peşin Ödenmiş Giderler68.093İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler68.093Ertelenmiş Vergi Varlığı26 10.370.600 888.433TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.914.926.407 418.156.217TOPLAM VARLIKLAR3.140.357.285 877.159.516KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 293.712.843 200.916.902Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 79.129.100 97.141.199Ticari Borçlar664.822.110 180.891.842İlişkili Taraflara Ticari Borçlar29 4.326.517 6.144.265İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 660.495.593 174.747.577Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 72.365.665 12.148.105Diğer Borçlar51.821.571 1.404.739İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 0 120.342İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 51.821.571 1.284.397Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)266.578 320.754Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 24.048.052 5.912.362Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 96.995.269 7.458.667ARA TOPLAM1.283.161.188 506.194.570TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.283.161.188 506.194.570UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 1.319.376.894 107.221.608Ticari Borçlar14.764.997 4.115.014İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 14.764.997 4.115.014Uzun Vadeli Karşılıklar49.757.511 18.365.606Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 49.324.339 18.365.606Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar433.172Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 17.227.280 12.182.465TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.401.126.682 141.884.693TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.684.287.870 648.079.263ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar419.801.474 223.230.710Ödenmiş Sermaye27 61.127.214 61.127.214Paylara İlişkin Primler (İskontolar)133.570.301 133.570.301Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-132.904.931 -132.904.931Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)72.717.300 85.236.797Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.987.797 -10.538.746Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.987.797 -10.538.746Yabancı Para Çevrim Farkları94.705.097 95.775.543Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.464.336 1.464.336Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları74.736.993 -2.623.819Net Dönem Karı veya Zararı209.090.261 77.360.812Kontrol Gücü Olmayan Paylar36.267.941 5.849.543TOPLAM ÖZKAYNAKLAR456.069.415 229.080.253TOPLAM KAYNAKLAR3.140.357.285 877.159.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 4.726.777.704 2.047.524.048Satışların Maliyeti20 -4.059.263.184 -1.780.881.027TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)667.514.520 266.643.021BRÜT KAR (ZARAR)667.514.520 266.643.021Genel Yönetim Giderleri21 -225.925.467 -56.458.515Pazarlama Giderleri21 -19.173.189 -13.362.262Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 100.301.240 18.531.965Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -92.678.982 -33.032.179ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)430.038.122 182.322.030Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 6.646.045 10.080.897Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -37.292 -440.306Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 0 13.001.941FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)436.646.875 204.964.562Finansman Gelirleri24 1.856.757 1.313.171Finansman Giderleri25 -155.272.175 -104.808.839SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)283.231.457 101.468.894Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-75.579.665 -28.287.064Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -75.316.551 -24.093.526Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -263.114 -4.193.538SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)207.651.792 73.181.830DÖNEM KARI (ZARARI)207.651.792 73.181.830Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.438.469 -4.178.982Ana Ortaklık Payları209.090.261 77.360.812Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 28 3,42060000 1,26560000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-11.590.032 -2.931.197Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.590.032 -2.931.197Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-496.659 27.704.000Yabancı Para Çevrim Farkları-496.659 40.812.205Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-496.659 40.812.205Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-13.108.205DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.086.691 24.772.803TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)195.565.101 97.954.633Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.005.663 -3.164.975Ana Ortaklık Payları196.570.764 101.119.608http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826630BIST