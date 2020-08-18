***NETLG*** NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***NETLG*** NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler61.127.214 133.570.301 -132.904.931 -10.538.746 95.775.543 1.464.336 -2.623.819 77.360.812 223.230.710 5.849.543 229.080.253Transferler77.360.812 -77.360.812Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.828.187 -25.261.553 71.177.957 40.088.217 -741.083 39.347.134Dönem Sonu Bakiyeler61.127.214 133.570.301 -132.904.931 16.366.933 70.513.990 1.464.336 74.736.993 71.177.957 263.318.927 5.108.460 268.427.387Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler61.127.214 133.570.301 -132.904.931 -21.987.797 94.705.097 1.464.336 74.736.993 209.090.261 419.801.474 36.267.941 456.069.415Transferler209.090.261 -209.090.261Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)967.492 15.895.297 84.300.006 101.162.795 8.782.498 109.945.293Dönem Sonu Bakiyeler61.127.214 133.570.301 -132.904.931 21.020.305 110.600.394 1.464.336 283.827.254 84.300.006 520.964.269 45.050.439 566.014.708Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI284.943.024 321.734.540Dönem Karı (Zararı)89.071.593 71.214.765Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)89.071.593 71.214.765Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler272.921.966 464.165.819Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,8,9 239.351.903 162.039.050Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.726.874 -5.315.796Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 -3.726.874 -5.315.796Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler37.088 16.499.619Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler37.088 16.499.619Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler57.551.503 60.877.011Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13,14 57.551.503 60.877.011Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-18.000.922 52.313.997Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 153.062.976İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 0 153.062.976Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24.268.069 24.688.962Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-26.558.801 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-26.558.801 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-32.501.540 -190.959.456Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler32.586.121 -20.218.002İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)17 -4.487.625 -1.111.430İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)37.073.746 -19.106.572Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-50.817.567 -69.036.742İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-50.817.567 -69.036.742Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.139.172 -21.217.237Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-7.421.153 -19.338.342Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-102.080.963 68.427.896İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17 -3.479.883 -3.412.404İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-98.601.080 71.840.300Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)61.277.404 12.395.942Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-963.883.505Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-963.883.505Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler39.217.577 821.549.534İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)39.217.577 821.549.534Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)876.213 361.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları329.492.019 344.421.128Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.464.190 -3.072.854Vergi İadeleri (Ödemeleri)-41.565.453 -15.584.265Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-519.352 -4.029.469YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-93.578.940 -460.810.600Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -343.596.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri47.348.296 867.313Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6,7 47.348.296 867.313Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-141.982.806 -119.471.792Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6,7 -141.982.806 -119.471.792Alınan Faiz13 1.055.570 1.389.879FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.895.935 164.808.518Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri365.525.651 507.162.285Kredilerden Nakit Girişleri365.525.651 507.162.285Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-295.420.648 -281.401.256Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-295.420.648 -281.401.256Ödenen Faiz14 -29.209.068 -60.952.511YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)232.260.019 25.732.458Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-23.044.877 12.613.589NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)209.215.142 38.346.047DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ285.048.392 71.231.274DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ494.263.534 109.577.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri494.263.534 285.048.392Finansal Yatırımlar1.672 1.443Ticari Alacaklar629.879.206 664.016.828İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 15.797.956 11.310.331İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 614.081.250 652.706.497Diğer Alacaklar2.085.035 2.459.504İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar894.953 1.270.696İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.190.082 1.188.808Stoklar55.628.779 49.489.607Peşin Ödenmiş Giderler34.308.539 27.824.300İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler34.308.539 27.824.300Diğer Dönen Varlıklar242.715.803 196.590.804İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar242.715.803 196.590.804ARA TOPLAM1.458.882.568 1.225.430.878TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.458.882.568 1.225.430.878DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.873.793 6.873.793Ticari Alacaklar4.602.866 1.112.655İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 4.602.866 1.112.655Diğer Alacaklar14.076.758 9.009.719İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14.076.758 9.009.719Maddi Duran Varlıklar574.029.312 555.616.894Diğer Maddi Duran Varlıklar6 574.029.312 555.616.894Kullanım Hakkı Varlıkları8 1.155.541.841 967.145.753Maddi Olmayan Duran Varlıklar429.458.615 364.728.899Şerefiye7 363.857.194 318.275.828Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 65.601.421 46.453.071Peşin Ödenmiş Giderler1.005.007 68.094İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.005.007 68.094Ertelenmiş Vergi Varlığı15 13.131.333 10.370.600TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.198.719.525 1.914.926.407TOPLAM VARLIKLAR3.657.602.093 3.140.357.285KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar378.625.817 358.250.627İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar378.625.817 358.250.627Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 378.625.817 358.250.627Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları86.565.755 79.129.100İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları86.565.755 79.129.100Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 86.565.755 79.129.100Ticari Borçlar576.957.320 664.822.110İlişkili Taraflara Ticari Borçlar17 846.634 4.326.517İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 576.110.686 660.495.593Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar133.643.069 72.365.665Diğer Borçlar58.442.707 51.821.571İlişkili Taraflara Diğer Borçlar17 44.408 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar58.398.299 51.821.571Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.142.791 266.578İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.142.791 266.578Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 18.230.063 24.048.052Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler130.024.882 96.995.269İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler130.024.882 96.995.269ARA TOPLAM1.383.632.404 1.347.698.972TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.383.632.404 1.347.698.972UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.642.742.965 1.254.839.110İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.642.742.965 1.254.839.110Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar5 1.642.742.965 1.254.839.110Ticari Borçlar548.824 14.764.997İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 548.824 14.764.997Uzun Vadeli Karşılıklar52.730.124 49.757.511Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar52.730.124 49.324.339Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 433.172Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 11.933.068 17.227.280TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.707.954.981 1.336.588.898TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.091.587.385 2.684.287.870ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar520.964.269 419.801.474Ödenmiş Sermaye10 61.127.214 61.127.214Paylara İlişkin Primler (İskontolar)133.570.301 133.570.301Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-132.904.931 -132.904.931Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)89.580.089 72.717.300Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.020.305 -21.987.797Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.020.305 -21.987.797Yabancı Para Çevrim Farkları110.600.394 94.705.097Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.464.336 1.464.336Diğer Kısıtlanmış Yedekler1.464.336 1.464.336Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları283.827.254 74.736.993Net Dönem Karı veya Zararı84.300.006 209.090.261Kontrol Gücü Olmayan Paylar45.050.439 36.267.941TOPLAM ÖZKAYNAKLAR566.014.708 456.069.415TOPLAM KAYNAKLAR3.657.602.093 3.140.357.285Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 2.544.050.112 2.219.429.246 1.262.077.807 1.155.754.991Satışların Maliyeti10 -2.236.415.784 -1.980.322.878 -1.112.556.874 -1.050.590.893TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)307.634.328 239.106.368 149.520.933 105.164.098BRÜT KAR (ZARAR)307.634.328 239.106.368 149.520.933 105.164.098Genel Yönetim Giderleri-131.417.908 -32.160.553 -63.233.875 -15.392.149Pazarlama Giderleri-11.560.104 -8.064.504 -5.574.847 -6.064.457Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 102.710.248 53.144.669 51.033.717 24.954.384Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -88.674.024 -68.241.941 -47.630.191 -29.686.570ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)178.692.540 183.784.039 84.115.737 78.975.306Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26.810.939 0 7.655.643 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)205.503.479 183.784.039 91.771.380 78.975.306Finansman Gelirleri13 1.055.570 1.389.879 563.732 450.327Finansman Giderleri14 -93.219.387 -83.357.829 -45.341.718 -39.574.165SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)113.339.662 101.816.089 46.993.394 39.851.468Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-24.268.069 -30.601.324 -6.406.197 -13.874.649Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -35.747.464 -32.221.486 -14.671.883 -12.887.980Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 11.479.395 1.620.162 8.265.686 -986.669SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)89.071.593 71.214.765 40.587.197 25.976.819DÖNEM KARI (ZARARI)89.071.593 71.214.765 40.587.197 25.976.819Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.771.587 36.808 2.542.921 164.990Ana Ortaklık Payları84.300.006 71.177.957 38.044.276 25.811.829Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.004.580 -5.847.203 2.701.134 303.909Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.004.580 -5.847.203 2.701.134 303.909Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar19.869.120 -25.006.421 20.648.070 11.283.510Yabancı Para Çevrim Farkları19.869.120 -25.006.421 20.648.070 11.283.510DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.873.700 -30.853.624 23.349.204 11.587.419TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)109.945.293 40.361.141 63.936.401 37.564.238Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.782.498 -741.083 7.053.828 289.167Ana Ortaklık Payları101.162.795 41.102.224 56.882.573 37.275.071http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869804BIST