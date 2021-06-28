***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 10:00
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944367
BIST
10:561.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.387
10:568,7616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7679
En Düşük
8,7116
10:5610,4618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0047
|Açılış
|: 10,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4100
|
10,4717
En Düşük
10,4058
10:56501,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,19
|Açılış
|: 501,87
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,22
En Düşük
499,00
BIST En Aktif Hisseler10:56
|TKURU
|246,40
|5.094.153
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.032.752
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,60
|94.355.385
|% 9,67
|
|DAGHL
|16,00
|12.384.399
|% 8,18
|
|CEOEM
|10,94
|13.907.550
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.138.168
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|25.625.887
|% -9,88
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|CMBTN
|227,00
|10.784.689
|% -5,53
|
|GARAN
|8,24
|333.669.191
|% 0,49
|
|THYAO
|14,12
|298.287.029
|% -1,12
|
|EKGYO
|2,02
|277.320.285
|% -1,46
|
|SASA
|30,52
|218.965.518
|% 4,09
|
|KRDMD
|6,80
|161.248.893
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,02
|277.320.285
|% -1,46
|
|YKBNK
|2,21
|134.144.968
|% 0,00
|
|GARAN
|8,24
|333.669.191
|% 0,49
|
|KRDMD
|6,80
|161.248.893
|% -0,15
|
|DOHOL
|2,90
|63.849.483
|% 0,35
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7570
|8,7616
|% -0,03
|
|Euro
|10,4554
|10,4618
|% -0,04
|
|Sterlin
|12,1534
|12,2143
|% 0,17
|
|Frank
|9,5001
|9,5573
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3272
|2,3388
|% -0,12
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-1,23
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|10,00
|
|Tam
|3.309
|3.392
|20,90
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|10,11
|
|Çeyrek
|802
|820
|5,06
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,00
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|-0,20
|