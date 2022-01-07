***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.01.2022 10:03
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989697
BIST
11:192.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 11,86
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
11:1913,8359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0060
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:1915,6654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0208
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:19795,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,71
|Açılış
|: 795,30
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:19
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|LIDFA
|4,64
|18.232.922
|% 7,16
|
|ELITE
|19,84
|59.690.353
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IHAAS
|10,65
|2.097.868
|% -3,36
|
|TUCLK
|14,93
|3.151.101
|% -3,05
|
|GARAN
|11,62
|980.748.943
|% 1,22
|
|THYAO
|24,82
|853.780.146
|% -0,16
|
|EREGL
|30,48
|751.886.176
|% 0,93
|
|KRDMD
|10,91
|598.055.923
|% 3,02
|
|SISE
|14,96
|577.185.655
|% 0,74
|
|YKBNK
|3,56
|344.165.844
|% 2,01
|
|GARAN
|11,62
|980.748.943
|% 1,22
|
|PETKM
|9,55
|567.042.974
|% 1,81
|
|KRDMD
|10,91
|598.055.923
|% 3,02
|
|TSKB
|1,54
|71.342.418
|% 1,99
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8236
|13,8359
|% -0,04
|
|Euro
|15,6278
|15,6654
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,6553
|18,7489
|% 0,22
|
|Frank
|14,9478
|15,0378
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6706
|3,6890
|% 0,15
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,97
|
|Altın Gr.
|794
|794
|0,47
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,82
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,23
|82,23
|0,24
|