***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 17:18
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994929
BIST
17:281.995
En Yüksek
|Değişim
|: -4,34%
|| -90,57
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
1.994
17:2813,6126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1751
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
17:2815,4796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1454
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:28793,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 7,32
|Açılış
|: 793,38
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,49
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:26
|IZTAR
|23,10
|57.063.846
|% 10,00
|
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|TETMT
|471,20
|81.007.364
|% 9,63
|
|KRSTL
|5,24
|84.023.011
|% 9,62
|
|DOBUR
|92,70
|14.305.058
|% -10,00
|
|KUTPO
|100,80
|123.644.022
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|GARAN
|11,85
|3.472.903.576
|% -1,17
|
|THYAO
|26,88
|3.171.427.704
|% -4,95
|
|KRDMD
|12,12
|2.759.068.997
|% -5,02
|
|YKBNK
|3,97
|2.452.776.124
|% -1,49
|
|AKBNK
|7,65
|1.838.554.028
|% -1,29
|
|YKBNK
|3,97
|2.452.776.124
|% -1,49
|
|GARAN
|11,85
|3.472.903.576
|% -1,17
|
|EKGYO
|2,42
|694.383.765
|% -3,59
|
|AKBNK
|7,65
|1.838.554.028
|% -1,29
|
|KRDMD
|12,12
|2.759.068.997
|% -5,02
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6011
|13,6195
|% 1,35
|
|Euro
|15,4565
|15,4680
|% 0,87
|
|Sterlin
|18,4024
|18,4947
|% 0,68
|
|Frank
|14,7759
|14,8649
|% 0,95
|
|Riyal
|3,6122
|3,6303
|% 1,18
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-5,28
|
|Altın Gr.
|792
|792
|6,32
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,41
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,19
|10,20
|0,23
|
|B. Petrol
|87,22
|87,22
|0,74
|
Seans Raporu
17:26
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17:39
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