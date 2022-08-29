***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2022 11:49
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058822
BIST
11:453.131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -14,85
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.118
11:4518,1943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0295
|Açılış
|: 18,2280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1989
En Düşük
18,1496
11:4518,0822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0151
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1177
En Düşük
18,0156
11:451.007,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -8,86
|Açılış
|: 1.007,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler11:45
|HKTM
|23,56
|60.517.959
|% 9,99
|
|DYOBY
|18,64
|62.035.474
|% 9,97
|
|UZERB
|42,78
|305.663
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|38.265.329
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|6.174.730
|% 9,91
|
|PAMEL
|130,50
|5.483.753
|% -10,00
|
|MTRKS
|65,15
|2.983.004
|% -9,95
|
|KAPLM
|58,45
|657.913
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|1.973.501
|% -9,94
|
|AVOD
|2,38
|74.645.874
|% -7,75
|
|THYAO
|69,65
|3.130.085.677
|% -0,07
|
|PETKM
|13,56
|2.178.410.615
|% 3,51
|
|YKBNK
|6,84
|1.568.740.876
|% -2,29
|
|HALKB
|7,34
|1.298.046.066
|% 2,95
|
|VAKBN
|6,39
|1.249.847.557
|% 5,62
|
|YKBNK
|6,84
|1.568.740.876
|% -2,29
|
|VAKBN
|6,39
|1.249.847.557
|% 5,62
|
|EKGYO
|3,93
|735.173.213
|% -0,76
|
|HALKB
|7,34
|1.298.046.066
|% 2,95
|
|PETKM
|13,56
|2.178.410.615
|% 3,51
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1866
|18,1943
|% 0,16
|
|Euro
|18,0788
|18,0822
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,1592
|21,2653
|% -0,48
|
|Frank
|18,6839
|18,7964
|% -0,22
|
|Riyal
|4,8293
|4,8535
|% 0,18
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-16,27
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|-8,47
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|-9,00
|
|Tam
|6.759
|6.812
|-119,00
|
|Yarım
|3.293
|3.330
|-59,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.665
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,58
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|-0,19
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,41
|
Seans Raporu
11:45
daha fazla
-
12:00ERSU
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 613, 317 adet işlem
-
11:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, KCHOL, YKBNK
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11:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 02 kaybederek (% -0.50 ) 2, 783
-
11:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, DYOBY, UZERB, DOGUB, NTGAZ
-
11:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MTRKS, SILVR, KAPLM, PAMEL