***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.10.2022 10:10
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074957
BIST
11:303.908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -26,32
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.894
11:3018,6201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
11:3018,5246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0246
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4863
11:30988,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,87
|Açılış
|: 988,53
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
987,86
BIST En Aktif Hisseler11:27
|ERSU
|5,50
|34.330.711
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|42.281.383
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|34.498.034
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|54.489.532
|% 9,98
|
|AGYO
|6,11
|4.047.576
|% -9,88
|
|BRSAN
|54,40
|86.580.316
|% -7,40
|
|ICBCT
|8,06
|43.865.961
|% -6,82
|
|EUREN
|53,50
|69.128.980
|% -6,79
|
|SUMAS
|102,00
|51.000
|% -6,42
|
|THYAO
|98,25
|983.025.491
|% -1,16
|
|TUPRS
|365,10
|894.025.421
|% -2,07
|
|SASA
|109,70
|881.974.659
|% 5,58
|
|AKBNK
|15,11
|784.959.368
|% -0,79
|
|YKBNK
|9,16
|621.820.172
|% -1,19
|
|EKGYO
|4,43
|414.627.158
|% -1,99
|
|YKBNK
|9,16
|621.820.172
|% -1,19
|
|ISCTR
|9,18
|542.259.813
|% -2,13
|
|SKBNK
|2,07
|112.666.056
|% -1,90
|
|AKBNK
|15,11
|784.959.368
|% -0,79
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6147
|18,6182
|% 0,10
|
|Euro
|18,5043
|18,5215
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,3655
|21,4727
|% -0,30
|
|Frank
|18,6254
|18,7376
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9384
|4,9632
|% 0,10
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|-12,59
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-5,82
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.623
|6.686
|-50,00
|
|Yarım
|3.227
|3.270
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.634
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,22
|
|B. Petrol
|94,87
|94,87
|-0,17
|