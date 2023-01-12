***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:34
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101088
BIST
16:214.866
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 137,16
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
16:2118,7838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
16:2120,3164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1262
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3232
En Düşük
20,1628
16:211.140,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,45
|Açılış
|: 1.140,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.141,63
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler16:19
|KRDMA
|17,38
|365.129.931
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|13.532.619
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.263.165
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.675.128
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|28.786.575
|% 9,95
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.605,10
|100.802.053
|% -7,63
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|132,00
|10.089.177.364
|% 5,35
|
|KRDMD
|18,68
|7.393.486.931
|% 8,67
|
|EREGL
|38,60
|4.958.679.835
|% 4,78
|
|ASELS
|54,85
|4.672.187.869
|% 3,88
|
|KOZAL
|538,60
|4.294.532.544
|% 3,82
|
|KRDMD
|18,68
|7.393.486.931
|% 8,67
|
|EKGYO
|8,27
|3.320.160.588
|% 2,35
|
|YKBNK
|8,93
|2.660.026.040
|% 3,96
|
|SKBNK
|2,59
|557.245.806
|% 1,57
|
|PETKM
|17,06
|2.993.755.468
|% 2,34
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7776
|18,7886
|% 0,08
|
|Euro
|20,2925
|20,3014
|% 0,55
|
|Sterlin
|22,7432
|22,8573
|% 0,04
|
|Frank
|20,0397
|20,1604
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9853
|5,0103
|% 0,04
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.140
|1.140
|7,26
|
|Cumhuriyet
|7.662
|7.778
|25,00
|
|Tam
|7.701
|7.748
|15,00
|
|Yarım
|3.750
|3.791
|8,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.896
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,22
|
Seans Raporu
16:19
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16:34XU030
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16:33DESA
Yüzde 7.81 oranında artışla 58.00 lira fiyatla işlem gören hissede 457, 046 adet işlem
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16:31GMTAS
Yüzde 7.87 oranında artışla 6.99 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 290, 649 adet işlem