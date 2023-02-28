***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2023 10:00
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117473
BIST
11:115.235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 37,35
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.254
En Düşük
5.203
11:1118,8899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0028
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
11:1120,0519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,0741
En Düşük
19,9370
11:111.098,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,30
|Açılış
|: 1.098,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.105,40
En Düşük
1.097,64
BIST En Aktif Hisseler11:09
|ALFAS
|221,60
|45.566.943
|% 9,98
|
|RODRG
|74,40
|13.996.198
|% 9,98
|
|PINSU
|9,49
|39.817.540
|% 9,97
|
|EMKEL
|6,51
|41.629.226
|% 9,97
|
|TGSAS
|17,10
|2.159.119
|% 9,97
|
|METUR
|4,91
|22.918.815
|% -7,71
|
|ORMA
|57,80
|52.020
|% -7,22
|
|COSMO
|93,15
|1.034.338
|% -6,80
|
|CIMSA
|119,90
|357.834.551
|% -5,96
|
|FMIZP
|141,70
|18.937.857
|% -5,66
|
|OYAKC
|48,38
|2.052.626.629
|% 0,12
|
|THYAO
|144,00
|2.036.168.111
|% 0,42
|
|KRDMD
|22,28
|1.806.677.631
|% 1,46
|
|AKBNK
|17,69
|1.409.665.650
|% 2,14
|
|EREGL
|44,36
|1.379.159.539
|% 0,73
|
|EKGYO
|8,47
|922.902.893
|% -0,82
|
|AKBNK
|17,69
|1.409.665.650
|% 2,14
|
|KRDMD
|22,28
|1.806.677.631
|% 1,46
|
|YKBNK
|10,01
|722.975.582
|% 1,52
|
|ISCTR
|11,77
|577.833.783
|% 1,29
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8881
|18,8910
|% 0,02
|
|Euro
|20,0353
|20,0437
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,6643
|22,7780
|% -0,17
|
|Frank
|20,0513
|20,1721
|% -0,21
|
|Riyal
|5,0176
|5,0428
|% 0,02
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-9,08
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.099
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|0,00
|
|Tam
|7.482
|7.538
|-35,00
|
|Yarım
|3.655
|3.688
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.828
|1.844
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,49
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|0,63
|