***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2024 15:01
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262522
BIST
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17:398.769
En Düşük
|Değişim
|: -2,89%
|| -260,52
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.763
En Yüksek
9.049
17:3932,1957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0891
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
17:3934,9413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0587
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
17:392.258,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 14,73
|Açılış
|: 2.258,60
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler17:38
|IZMDC
|6,71
|244.292.207
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|28.883.208
|% 10,00
|
|INVEO
|44,98
|117.555.663
|% 9,98
|
|ERSU
|41,42
|102.954.435
|% 9,98
|
|PKART
|90,90
|79.577.103
|% 9,98
|
|MAKIM
|23,50
|22.812.785
|% -53,88
|
|KONYA
|10.117,50
|678.398.013
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,71
|635.216.180
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|10.432.508
|% -9,99
|
|BJKAS
|57,75
|99.044.639
|% -9,98
|
|THYAO
|281,00
|6.952.181.774
|% -1,66
|
|ZOREN
|5,38
|4.893.021.597
|% -7,08
|
|EREGL
|42,02
|4.764.785.019
|% -2,19
|
|AKBNK
|43,90
|4.673.278.029
|% -0,41
|
|PETKM
|21,30
|4.548.037.467
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,38
|4.893.021.597
|% -7,08
|
|ISCTR
|11,09
|4.147.464.657
|% -2,80
|
|PETKM
|21,30
|4.548.037.467
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,34
|1.573.875.998
|% -3,91
|
|YKBNK
|26,50
|4.161.167.809
|% -2,29
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1881
|32,1944
|% 0,27
|
|Euro
|34,9093
|34,9420
|% 0,17
|
|Sterlin
|40,9294
|41,1346
|% -0,18
|
|Frank
|35,8950
|36,0749
|% -0,50
|
|Riyal
|8,6415
|8,6848
|% -0,12
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,57
|24,60
|% 0,66
|
|Platin
|904,65
|905,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.002,01
|1.004,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,46
|85,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.181,00
|2.181,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:38
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17:53EGEEN
Yüzde -7.03 oranında düşüşle 14, 642.50 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 505 adet işlem
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17:52XU100
Endeks 8, 768 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 9 altında . İşlem hacmi 87, 356.00 milyon TL de
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17:52TETMT
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 12, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 132 adet işlem
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17:50SAMAT
Yüzde -6.40 oranında düşüşle 51.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 343, 464 adet işlem
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17:49BORLS
Yüzde -6.45 oranında düşüşle 31.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 496, 566 adet işlem