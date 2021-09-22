***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.09.2021 09:04
***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NIBAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964797
BIST
11:191.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,94
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.392
11:198,6424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0152
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6467
En Düşük
8,6023
11:1910,1401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0229
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1617
En Düşük
10,0882
11:19493,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,78
|Açılış
|: 493,03
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler11:17
|KIMMR
|3,85
|777.369
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|17.717.002
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|11.400.929
|% 9,97
|
|BURCE
|22,80
|8.111.585
|% 9,93
|
|MERIT
|16,80
|140.330
|% 7,35
|
|NUGYO
|11,01
|35.615.340
|% -7,56
|
|AVGYO
|2,29
|37.830.835
|% -7,29
|
|NIBAS
|9,02
|4.132.644
|% -4,95
|
|SELGD
|5,05
|1.399.894
|% -4,72
|
|EUKYO
|6,01
|549.113
|% -4,15
|
|THYAO
|13,06
|385.790.363
|% 0,08
|
|EREGL
|16,47
|314.706.296
|% 2,55
|
|TEZOL
|17,62
|276.776.579
|% 4,57
|
|GARAN
|9,25
|247.131.012
|% 0,76
|
|KRDMD
|6,43
|243.063.557
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,40
|122.377.376
|% 0,84
|
|KRDMD
|6,43
|243.063.557
|% 1,90
|
|IZMDC
|2,40
|73.027.352
|% 2,56
|
|THYAO
|13,06
|385.790.363
|% 0,08
|
|GARAN
|9,25
|247.131.012
|% 0,76
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6396
|8,6429
|% 0,18
|
|Euro
|10,1315
|10,1406
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,7499
|11,8088
|% -0,01
|
|Frank
|9,3163
|9,3725
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2967
|2,3082
|% 0,14
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|0,35
|
|Altın Gr.
|494
|494
|1,43
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,73
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|0,08
|
|B. Petrol
|75,15
|75,15
|0,79
|
Seans Raporu
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