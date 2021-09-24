***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.09.2021 09:01
***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NIBAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965074
BIST
18:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.417
En Düşük
1.394
18:058,8061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0442
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8175
En Düşük
8,7526
18:0510,3474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0383
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3615
En Düşük
10,2810
18:05495,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,53
|Açılış
|: 495,44
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
495,96
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGGUB
|168,30
|46.481.013
|% 10,00
|
|YEOTK
|66,55
|203.733.195
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|3.319.171
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|23.906.596
|% 9,98
|
|GARFA
|12,38
|7.179.185
|% 9,95
|
|NUGYO
|9,65
|70.105.923
|% -9,98
|
|DESPC
|10,65
|30.792.622
|% -9,97
|
|AKYHO
|2,49
|171.490.712
|% -8,12
|
|BALAT
|9,60
|1.363.001
|% -7,51
|
|KTSKR
|59,60
|24.921.289
|% -5,40
|
|GARAN
|9,18
|3.316.228.784
|% -3,16
|
|THYAO
|13,33
|1.228.376.538
|% 1,06
|
|EREGL
|16,95
|1.080.324.068
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,39
|891.272.349
|% -2,05
|
|AKBNK
|5,30
|779.004.909
|% -3,28
|
|YKBNK
|2,39
|891.272.349
|% -2,05
|
|GARAN
|9,18
|3.316.228.784
|% -3,16
|
|EKGYO
|1,82
|561.592.331
|% 1,68
|
|AKBNK
|5,30
|779.004.909
|% -3,28
|
|ODAS
|1,38
|178.611.979
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7998
|8,8061
|% 0,50
|
|Euro
|10,3366
|10,3474
|% 0,37
|
|Sterlin
|12,0042
|12,0644
|% 0,16
|
|Frank
|9,4506
|9,5075
|% 0,13
|
|Riyal
|2,3334
|2,3451
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|12,02
|
|Altın Gr.
|495
|495
|4,04
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,06
|
|B. Petrol
|77,54
|77,54
|0,31
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CEOEM
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 846, 573 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 2 kaybederek (% -1.20 ) 1, 493
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17:56XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 16, 559.00 milyon TL de
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17:56AKYHO
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 292, 050 adet işlem
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17:55TRILC
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 12.44 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 802, 906 adet işlem