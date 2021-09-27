***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.09.2021 09:14
***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NIBAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Işıklar Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965269
BIST
18:051.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
0
En Düşük
0
18:058,8702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 8,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
8,8933
En Düşük
8,8502
18:0510,4022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0313
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4434
En Düşük
10,3768
18:05501,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,69
|Açılış
|: 501,74
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
497,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|6,15
|68.115.671
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,56
|9.321.477
|% 0,00
|
|BIOEN
|37,64
|396.837.127
|% 0,00
|
|FENER
|32,04
|114.646.360
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,88
|8.245.510
|% 0,00
|
|BJKAS
|6,15
|68.115.671
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,56
|9.321.477
|% 0,00
|
|BIOEN
|37,64
|396.837.127
|% 0,00
|
|FENER
|32,04
|114.646.360
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,88
|8.245.510
|% 0,00
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% 0,00
|
|THYAO
|13,62
|966.432.086
|% 0,00
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% 0,00
|
|SISE
|8,19
|630.891.000
|% 0,00
|
|TUPRS
|110,80
|587.197.308
|% 0,00
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|553.035.629
|% 0,00
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|324.718.310
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,14
|570.379.885
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8682
|8,8702
|% 0,05
|
|Euro
|10,3926
|10,4022
|% -0,30
|
|Sterlin
|12,0942
|12,1549
|% 0,06
|
|Frank
|9,5425
|9,6000
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3600
|2,3718
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|7,76
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,34
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|8,00
|
|Tam
|3.287
|3.368
|46,57
|
|Yarım
|1.589
|1.629
|22,53
|
|Çeyrek
|797
|815
|11,27
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,05
|
|B. Petrol
|78,31
|78,31
|1,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58DESPC
Yüzde -8.26 oranında düşüşle 9.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 236, 113 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 39 kaybederek (% -1.49 ) 1, 476
-
17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKURU, IEYHO
-
17:57XU100
Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 36 altında . İşlem hacmi 12, 074.00 milyon TL de
-
17:57KIMMR
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 284, 150 adet işlem