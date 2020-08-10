***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 54.000.000 290.189 0 4.576.864 12.445.864 -1.931.202 0 1.035.543 -6.944.858 -9.927.889 53.544.511 53.544.511Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-172.174 0 -9.755.715 9.927.889 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23 0 -618.353 0 -1.634.434 -2.252.787 -2.252.787Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler15 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 12.273.690 0 -2.549.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -16.700.573 -1.634.434 0 51.291.724 51.291.724Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 54.000.000 290.189 0 4.576.864 49.727.618 -2.692.951 3.562.388 1.035.543 -16.183.073 3.519.633 97.836.211 97.836.211Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-233.358 -148.450 3.901.441 -3.519.633 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23 0 -322.655 -818 2.411.432 2.087.959 2.087.959Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler15 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 49.494.260 0 -3.015.606 0 0 0 0 3.413.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -12.281.632 2.411.432 0 99.924.170 99.924.170Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.330.761 -842.539Dönem Karı (Zararı)2.411.432 -1.634.434Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.411.432 -1.634.434Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.129.843 783.983Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 726.566 436.119Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12,13 62.837 -166.284Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler389.941 1.153.390İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 389.941 1.153.390Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -49.501 -639.242İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.872.036 7.912Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,7 -1.046.722 -2.794.639Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,8 -1.768.383 -2.346.016Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -3.737.311 -3.156.357Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,7 -193.705 -718.722Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,8 874.085 9.023.646Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.330.761 -842.539YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-330.166 -140.090Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-330.166 -140.090FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.758.149 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 3.758.149 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.097.222 -982.629NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.097.222 -982.629DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.830.020 7.965.423DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.927.242 6.982.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.927.242 1.830.020Ticari Alacaklar5.510.872 4.464.150İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,7 2.981.615 2.526.924İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.529.257 1.937.226Diğer Alacaklar9.122.886 7.652.457İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 8.557.666 7.136.040İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 565.220 516.417Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları17 0 0Stoklar9 6.544.281 2.806.970Peşin Ödenmiş Giderler10 350.988 194.833Diğer Dönen Varlıklar14 443.246 301.447ARA TOPLAM24.899.515 17.249.877TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.899.515 17.249.877DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar13.161 13.161İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 13.161 13.161Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 14.313.045 14.703.804Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller20.220.000 20.220.000Maddi Duran Varlıklar66.946.730 67.346.401Arazi ve Arsalar50.557.500 50.557.500Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri108.860 161.856Binalar8.482.629 8.688.144Tesis, Makine ve Cihazlar6.887.117 7.280.191Taşıtlar392.338 435.447Mobilya ve Demirbaşlar120.706 128.263Yapılmakta Olan Yatırımlar397.580 95.000Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.492 2.221Diğer Haklar5.492 2.221TOPLAM DURAN VARLIKLAR101.498.428 102.285.587TOPLAM VARLIKLAR126.397.943 119.535.464KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 3.758.149 0Ticari Borçlar3.407.911 3.601.616İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 160.023 487.148İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.247.888 3.114.468Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 874.085 703.849Diğer Borçlar14.626 805.853İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 14.626 795.980İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 0 9.873Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 5.193.822 2.824.909Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.565.803 2.565.456Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 281.254 280.907Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 2.284.549 2.284.549Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 359.617 1.145.973ARA TOPLAM16.174.013 11.647.656TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.174.013 11.647.656UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar4.802.515 4.417.023Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.802.515 4.417.023Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 5.497.245 5.546.746Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler23 0 87.828TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.299.760 10.051.597TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.473.773 21.699.253ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar99.924.170 97.836.211Ödenmiş Sermaye15 54.000.000 54.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 290.189 290.189Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 4.576.864 4.576.864Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)49.891.774 50.597.055Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)46.478.654 47.034.667Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 49.494.260 49.727.618Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -3.015.606 -2.692.951Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar4 3.413.120 3.562.388Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.035.543 1.035.543Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-12.281.632 -16.183.073Net Dönem Karı veya Zararı23 2.411.432 3.519.633TOPLAM ÖZKAYNAKLAR99.924.170 97.836.211TOPLAM KAYNAKLAR126.397.943 119.535.464Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 7.811.816 8.937.046 4.719.328 5.267.345Satışların Maliyeti16 -6.549.606 -8.381.295 -3.833.151 -5.018.362TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.262.210 555.751 886.177 248.983BRÜT KAR (ZARAR)1.262.210 555.751 886.177 248.983Genel Yönetim Giderleri-2.543.599 -1.560.795 -911.009 -485.117Pazarlama Giderleri-815.658 -275.702 -417.759 -121.397Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 5.192.500 1.368.670 490.771 820.869Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -629.844 -1.700.676 -116.178 -1.004.434ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.465.609 -1.612.752 -67.998 -541.096Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 -389.941 -1.153.390 407.551 -338.198FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.075.668 -2.766.142 339.553 -879.294Finansman Gelirleri19 634.694 914.281 328.149 332.376Finansman Giderleri20 -267.767 -267.227 -151.149 -159.940SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.442.595 -2.119.088 516.553 -706.858Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-31.163 484.654 -25.191 57.402Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -31.163 484.654 -25.191 57.402SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.411.432 -1.634.434 491.362 -649.456DÖNEM KARI (ZARARI)2.411.432 -1.634.434 491.362 -649.456Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23 2.411.432 -1.634.434 491.362 -649.456Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 23 0,04500000 -0,03000000 0,00900000 -0,01200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-323.473 -618.353 -168.783 -279.574Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22 0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21,22 -403.319 -772.941 -205.542 -349.467Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.022 0 -5.437 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -1.022 0 -5.437 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler80.868 154.588 42.196 69.893Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 80.664 154.588 41.109 69.893Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi21 204 0 1.087 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-323.473 -618.353 -168.783 -279.574TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.087.959 -2.252.787 322.579 -929.030Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.087.959 -2.252.787 322.579 -929.030http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867452BIST