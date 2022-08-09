***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 54.000.000 290.189 0 4.576.864 49.494.260 -3.250.230 673.464 1.035.543 -12.415.070 -6.496.340 87.908.680 87.908.680Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-356.690 -15.484 -6.124.166 6.496.340 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 0 -611.928 -302 -1.572.831 -2.185.061 -2.185.061Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler14 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 49.137.570 0 -3.862.158 0 0 0 0 657.678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 85.723.619Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 54.000.000 290.189 0 4.576.864 66.219.373 -6.803.276 693.006 1.035.543 1.422.134 29.561.746 150.995.579 150.995.579Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-71.172 -2.780 29.635.698 -29.561.746 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 -7.547.802 -373.014 -1.405 12.040.834 4.118.613 4.118.613Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler14 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 58.600.399 0 -7.176.290 0 0 0 0 688.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 31.057.832 12.040.834 0 155.114.192 155.114.192Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.417.409 1.856.653Dönem Karı (Zararı)12.040.834 -1.572.831Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.040.834 -1.572.831Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.689.044 697.417Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 830.689 573.184Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11,12 263.767 350.040Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-307.310 -37.925İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 -307.310 -37.925Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 -1.236.881 -187.882Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -6.239.309 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.769.199 2.732.067Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 -7.264.761 -968.469Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,7 -379.601 -1.765.295Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -4.108.196 -2.996.164Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 4.244.360 1.140.622Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,7 -3.261.001 7.321.373Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.417.409 1.856.653YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI7.623.140 -317.078Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 13.274.657 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -5.651.517 -317.078FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0 0Ödenen Temettüler0 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.205.731 1.539.575NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.205.731 1.539.575DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.528.660 3.077.132DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.734.391 4.616.707Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.734.391 2.528.660Finansal Yatırımlar0 0 0Ticari Alacaklar12.450.430 5.185.669İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,6 6.024.048 3.616.172İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 6.426.382 1.569.497Diğer Alacaklar1.854.861 1.200.457İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.718.534 974.007İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 136.327 226.450Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0 0Stoklar8 8.255.354 4.147.158Peşin Ödenmiş Giderler3.967.842 4.268.236İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5,9 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 3.967.842 4.268.236Diğer Dönen Varlıklar13 273.069 247.478ARA TOPLAM31.535.947 17.577.658TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR31.535.947 17.577.658DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar13.161 13.161İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 13.161 13.161Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 4.520.549 4.214.644Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 91.090.000 91.090.000Maddi Duran Varlıklar62.760.267 74.408.873Arazi ve Arsalar11 52.300.000 52.300.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 0 490.236Binalar11 7.190.446 11.040.640Tesis, Makine ve Cihazlar11 1.101.107 6.509.824Taşıtlar11 1.567.706 1.939.128Mobilya ve Demirbaşlar11 142.873 135.284Yapılmakta Olan Yatırımlar11 458.135 1.993.761Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.544 3.210Diğer Haklar11 2.544 3.210Ertelenmiş Vergi Varlığı0 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR158.386.521 169.729.888TOPLAM VARLIKLAR189.922.468 187.307.546KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0 0Ticari Borçlar6.470.957 2.226.597İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 714.566 703.618İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 5.756.391 1.522.979Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 421.884 631.099Diğer Borçlar282.265 104.908İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 282.265 104.908İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 9.592.134 14.018.207Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar3.485.617 3.165.931Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 187.593 101.092Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 3.298.024 3.064.839Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.724.637 847.393ARA TOPLAM21.977.494 20.994.135TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.977.494 20.994.135UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar2.161.989 1.525.208Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 2.161.989 1.525.208Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 10.668.793 13.792.624Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler23 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.830.782 15.317.832TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER34.808.276 36.311.967ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar155.114.192 150.995.579Ödenmiş Sermaye14 54.000.000 54.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 290.189 290.189Geri Alınmış Paylar (-)0 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 4.576.864 4.576.864Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)52.112.930 60.109.103Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)51.424.109 59.416.097Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14 58.600.399 66.219.373Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -7.176.290 -6.803.276Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 688.821 693.006Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 1.035.543 1.035.543Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları31.057.832 1.422.134Net Dönem Karı veya Zararı21 12.040.834 29.561.746TOPLAM ÖZKAYNAKLAR155.114.192 150.995.579TOPLAM KAYNAKLAR189.922.468 187.307.546Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 32.243.184 15.666.145 24.447.826 8.581.810Satışların Maliyeti15 -22.800.120 -14.506.402 -17.541.151 -7.885.147TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.443.064 1.159.743 6.906.675 696.663BRÜT KAR (ZARAR)9.443.064 1.159.743 6.906.675 696.663Genel Yönetim Giderleri0 -3.824.895 -2.995.086 -1.785.678 -1.287.781Pazarlama Giderleri0 -1.073.352 -578.523 -560.528 -300.807Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 2.078.127 1.913.047 827.961 1.119.614Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -2.658.880 -2.107.565 -1.439.173 -1.540.136ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.964.064 -2.608.384 3.949.257 -1.312.447Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 6.239.824 35.000 5.444.174 35.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 49.707 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 307.310 37.925 149.722 18.667FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.511.198 -2.535.459 9.592.860 -1.258.780Finansman Gelirleri17 559.182 952.835 225.799 516.979Finansman Giderleri18 -173.173 -25.107 -28.166 -14.550SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.897.207 -1.607.731 9.790.493 -756.351Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.143.627 34.900 -683.593 78.129Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 1.143.627 34.900 -683.593 78.129SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.040.834 -1.572.831 9.106.900 -678.222DÖNEM KARI (ZARARI)12.040.834 -1.572.831 9.106.900 -678.222Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları0 12.040.834 -1.572.831 9.106.900 -678.222Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,22300000 -0,02900000 0,16900000 -0,01300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.922.221 -612.230 -7.564.358 -275.627Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22 -9.434.752 0 -9.296.849 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -466.268 -764.910 -158.122 -344.024Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.756 -377 -476 -510Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -1.756 -377 -476 -510Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.980.555 153.057 1.891.089 68.907Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 1.886.950 0 1.859.369 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 93.254 152.982 31.625 68.805Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi19 351 75 95 102Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.922.221 -612.230 -7.564.358 -275.627TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.118.613 -2.185.061 1.542.542 -953.849Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.118.613 -2.185.061 1.542.542 -953.849http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053566BIST