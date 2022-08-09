***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2022 18:13
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 54.000.000 290.189 0 4.576.864 49.494.260 -3.250.230 673.464 1.035.543 -12.415.070 -6.496.340 87.908.680 87.908.680
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-356.690 -15.484 -6.124.166 6.496.340 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 0 -611.928 -302 -1.572.831 -2.185.061 -2.185.061
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 49.137.570 0 -3.862.158 0 0 0 0 657.678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 85.723.619
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 54.000.000 290.189 0 4.576.864 66.219.373 -6.803.276 693.006 1.035.543 1.422.134 29.561.746 150.995.579 150.995.579
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-71.172 -2.780 29.635.698 -29.561.746 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -7.547.802 -373.014 -1.405 12.040.834 4.118.613 4.118.613
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 58.600.399 0 -7.176.290 0 0 0 0 688.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 31.057.832 12.040.834 0 155.114.192 155.114.192
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.417.409 1.856.653
Dönem Karı (Zararı)
12.040.834 -1.572.831
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.040.834 -1.572.831
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.689.044 697.417
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 830.689 573.184
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 263.767 350.040
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-307.310 -37.925
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -307.310 -37.925
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 -1.236.881 -187.882
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -6.239.309 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.769.199 2.732.067
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -7.264.761 -968.469
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 -379.601 -1.765.295
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -4.108.196 -2.996.164
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 4.244.360 1.140.622
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 -3.261.001 7.321.373
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.417.409 1.856.653
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.623.140 -317.078
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 13.274.657 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -5.651.517 -317.078
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0 0
Ödenen Temettüler
0 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.205.731 1.539.575
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.205.731 1.539.575
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.528.660 3.077.132
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.734.391 4.616.707
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.734.391 2.528.660
Finansal Yatırımlar
0 0 0
Ticari Alacaklar
12.450.430 5.185.669
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,6 6.024.048 3.616.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.426.382 1.569.497
Diğer Alacaklar
1.854.861 1.200.457
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.718.534 974.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 136.327 226.450
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0 0
Stoklar
8 8.255.354 4.147.158
Peşin Ödenmiş Giderler
3.967.842 4.268.236
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5,9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.967.842 4.268.236
Diğer Dönen Varlıklar
13 273.069 247.478
ARA TOPLAM
31.535.947 17.577.658
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.535.947 17.577.658
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
13.161 13.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 13.161 13.161
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 4.520.549 4.214.644
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 91.090.000 91.090.000
Maddi Duran Varlıklar
62.760.267 74.408.873
Arazi ve Arsalar
11 52.300.000 52.300.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 0 490.236
Binalar
11 7.190.446 11.040.640
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.101.107 6.509.824
Taşıtlar
11 1.567.706 1.939.128
Mobilya ve Demirbaşlar
11 142.873 135.284
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 458.135 1.993.761
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.544 3.210
Diğer Haklar
11 2.544 3.210
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
158.386.521 169.729.888
TOPLAM VARLIKLAR
189.922.468 187.307.546
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0 0
Ticari Borçlar
6.470.957 2.226.597
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 714.566 703.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.756.391 1.522.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 421.884 631.099
Diğer Borçlar
282.265 104.908
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 282.265 104.908
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 9.592.134 14.018.207
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.485.617 3.165.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 187.593 101.092
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.298.024 3.064.839
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.724.637 847.393
ARA TOPLAM
21.977.494 20.994.135
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.977.494 20.994.135
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.161.989 1.525.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.161.989 1.525.208
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 10.668.793 13.792.624
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
23 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.830.782 15.317.832
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.808.276 36.311.967
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
155.114.192 150.995.579
Ödenmiş Sermaye
14 54.000.000 54.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 290.189 290.189
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 4.576.864 4.576.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
52.112.930 60.109.103
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
51.424.109 59.416.097
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 58.600.399 66.219.373
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -7.176.290 -6.803.276
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 688.821 693.006
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 1.035.543 1.035.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31.057.832 1.422.134
Net Dönem Karı veya Zararı
21 12.040.834 29.561.746
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
155.114.192 150.995.579
TOPLAM KAYNAKLAR
189.922.468 187.307.546
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 32.243.184 15.666.145 24.447.826 8.581.810
Satışların Maliyeti
15 -22.800.120 -14.506.402 -17.541.151 -7.885.147
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.443.064 1.159.743 6.906.675 696.663
BRÜT KAR (ZARAR)
9.443.064 1.159.743 6.906.675 696.663
Genel Yönetim Giderleri
0 -3.824.895 -2.995.086 -1.785.678 -1.287.781
Pazarlama Giderleri
0 -1.073.352 -578.523 -560.528 -300.807
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 2.078.127 1.913.047 827.961 1.119.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -2.658.880 -2.107.565 -1.439.173 -1.540.136
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.964.064 -2.608.384 3.949.257 -1.312.447
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 6.239.824 35.000 5.444.174 35.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 49.707 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 307.310 37.925 149.722 18.667
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.511.198 -2.535.459 9.592.860 -1.258.780
Finansman Gelirleri
17 559.182 952.835 225.799 516.979
Finansman Giderleri
18 -173.173 -25.107 -28.166 -14.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.897.207 -1.607.731 9.790.493 -756.351
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.143.627 34.900 -683.593 78.129
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 1.143.627 34.900 -683.593 78.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.040.834 -1.572.831 9.106.900 -678.222
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.040.834 -1.572.831 9.106.900 -678.222
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
0 12.040.834 -1.572.831 9.106.900 -678.222
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,22300000 -0,02900000 0,16900000 -0,01300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.922.221 -612.230 -7.564.358 -275.627
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 -9.434.752 0 -9.296.849 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -466.268 -764.910 -158.122 -344.024
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.756 -377 -476 -510
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.756 -377 -476 -510
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.980.555 153.057 1.891.089 68.907
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 1.886.950 0 1.859.369 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 93.254 152.982 31.625 68.805
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
19 351 75 95 102
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.922.221 -612.230 -7.564.358 -275.627
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.118.613 -2.185.061 1.542.542 -953.849
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.118.613 -2.185.061 1.542.542 -953.849
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053566
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