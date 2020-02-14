***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2020 15:41
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Niğde Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819047
BIST
16:01120.524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -16,74
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.399
16:016,0644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0228
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0652
En Düşük
6,0344
16:016,5742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0195
|Açılış
|: 6,5670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5764
En Düşük
6,5408
16:01307,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,89
|Açılış
|: 307,18
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,52
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,85
|647.272.389
|% 18,75
|
|AYCES
|12,74
|6.172.908
|% 14,98
|
|GEDIK
|12,38
|54.827.871
|% 13,58
|
|BJKAS
|3,07
|479.895.860
|% 12,87
|
|ALCTL
|19,93
|59.157.147
|% 11,90
|
|TUKAS
|12,80
|2.976.747
|% -16,12
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,12
|44.507.759
|% -9,79
|
|OZBAL
|2,41
|12.386.204
|% -8,02
|
|QNBFL
|145,20
|181.251
|% -7,52
|
|ASELS
|29,30
|1.189.262.789
|% 3,83
|
|THYAO
|14,96
|1.179.144.184
|% -0,20
|
|GSRAY
|2,85
|647.272.389
|% 18,75
|
|ISGYO
|2,23
|574.065.869
|% 7,73
|
|BJKAS
|3,07
|479.895.860
|% 12,87
|
|ISGYO
|2,23
|574.065.869
|% 7,73
|
|GSRAY
|2,85
|647.272.389
|% 18,75
|
|BJKAS
|3,07
|479.895.860
|% 12,87
|
|CEMAS
|1,23
|190.823.457
|% 1,65
|
|KARSN
|1,93
|268.308.713
|% 4,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8765
|7,9160
|% 0,20
|
|Frank
|6,1532
|6,1903
|% 0,13
|
|Riyal
|1,6118
|1,6199
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|-1,10
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.032
|2.062
|2,00
|
|Tam
|2.023
|2.074
|1,24
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,60
|
|Çeyrek
|491
|502
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,20
|57,20
|0,86
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 75 artarak (% 0.01 ) 144, 106
-
16:16XU100
Endeks 120, 521 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 9, 651.00 milyon TL de
-
16:16TKNSA
Yüzde -3.32 oranında düşüşle 9.62 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 335, 670 adet işlem
-
16:15TIRE
Yüzde 4.67 oranında artışla 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 450, 219 adet işlem
-
16:14MTRYO
Yüzde 5.09 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 058 adet işlem