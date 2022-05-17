***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.05.2022 11:37
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 14.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.05.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
NIBAS, TRENNBS00013 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
NIBAS, TRENNBS00013
13:132.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 7,54
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.406
En Düşük
2.385
13:1315,9561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0540
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
13:1316,7896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0324
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
13:13932,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,33
|Açılış
|: 932,73
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler13:13
|ORCAY
|21,90
|86.236.967
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.753.187
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.613.728
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|10.099.839
|% 9,93
|
|MANAS
|25,60
|41.749.410
|% 8,02
|
|UFUK
|37,02
|1.041.745
|% -8,55
|
|OYAYO
|8,28
|3.822.043
|% -6,02
|
|YBTAS
|19.100,00
|57.300
|% -5,51
|
|MNDRS
|3,38
|17.252.263
|% -5,06
|
|EPLAS
|16,18
|13.393.549
|% -5,05
|
|THYAO
|41,86
|2.265.555.516
|% -0,52
|
|SISE
|20,02
|894.124.548
|% 0,55
|
|SAHOL
|19,62
|673.591.533
|% 1,03
|
|GARAN
|15,00
|600.036.626
|% 0,20
|
|YKBNK
|4,31
|570.288.882
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,65
|417.098.924
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,31
|570.288.882
|% 1,17
|
|SKBNK
|1,17
|106.565.778
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,97
|521.880.272
|% 1,53
|
|THYAO
|41,86
|2.265.555.516
|% -0,52
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9382
|15,9561
|% 0,34
|
|Euro
|16,7761
|16,7896
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,7514
|19,8505
|% -0,32
|
|Frank
|15,9545
|16,0506
|% 0,06
|
|Riyal
|4,2391
|4,2604
|% 0,27
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|5,33
|
|Altın Gr.
|933
|933
|4,78
|
|Cumhuriyet
|6.218
|6.312
|54,00
|
|Tam
|6.188
|6.347
|55,45
|
|Yarım
|2.991
|3.070
|26,82
|
|Çeyrek
|1.500
|1.535
|13,42
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|0,07
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,14
|