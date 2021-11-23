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***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.11.2021 09:56
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin istenilen faaliyet kârlılığını yaratamaması dikkate alınarak, mevcut üretim gamında yer alan ve kârlılığı giderek azalan prefabrike bina, direk-travers, köprü kirişi, stat elemanları üretimlerinin 2021 yılı sonuna kadar sonlandırılarak, kârlılığı yüksek GRC (Cam Elyaf Takviyeli Beton) üretimine ağırlık vermesine, bu amaca yönelik olarak da:
- İstihdamın korunması için imkanlar dahilinde azami gayret gösterilerek, mavi yaka ve beyaz yaka iş gücünün ihtiyaca uygun şekilde azaltılmasına, çalışan organizasyonunun yeniden yapılandırılmasına ve iş akitlerine son verilecek personel için yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerekli işlemlerin yürütülmesine,
- GRC (Cam Elyaf Takviyeli Beton) üretimine yapı kimyasalları üretim faaliyetlerinin devam ettiği Niğde Organize Sanayi Bölgesi (NOSB)'ndeki  144 Ada, 14 Parsel üzerindeki üretim tesislerinde devam edilmesine,
- Mevcut üretim tesislerinin bulunduğu İlhanlı Mahallesi Sabancı Bulvarı N27 Niğde adresinde bulunan arsa üzerinde AVM, yurt, otel tarzı gayrimenkul yatırımlarının geliştirilmesine dönük çalışmaların devam ettirilmesine,karar verilmiştir.
        
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979068


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