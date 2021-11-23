***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin istenilen faaliyet kârlılığını yaratamaması dikkate alınarak, mevcut üretim gamında yer alan ve kârlılığı giderek azalan prefabrike bina, direk-travers, köprü kirişi, stat elemanları üretimlerinin 2021 yılı sonuna kadar sonlandırılarak, kârlılığı yüksek GRC (Cam Elyaf Takviyeli Beton) üretimine ağırlık vermesine, bu amaca yönelik olarak da:- İstihdamın korunması için imkanlar dahilinde azami gayret gösterilerek, mavi yaka ve beyaz yaka iş gücünün ihtiyaca uygun şekilde azaltılmasına, çalışan organizasyonunun yeniden yapılandırılmasına ve iş akitlerine son verilecek personel için yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerekli işlemlerin yürütülmesine,- GRC (Cam Elyaf Takviyeli Beton) üretimine yapı kimyasalları üretim faaliyetlerinin devam ettiği Niğde Organize Sanayi Bölgesi (NOSB)'ndeki 144 Ada, 14 Parsel üzerindeki üretim tesislerinde devam edilmesine,- Mevcut üretim tesislerinin bulunduğu İlhanlı Mahallesi Sabancı Bulvarı N27 Niğde adresinde bulunan arsa üzerinde AVM, yurt, otel tarzı gayrimenkul yatırımlarının geliştirilmesine dönük çalışmaların devam ettirilmesine,karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979068BIST