***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2022 16:23
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortağımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan açıklamadır:
Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayesinde % 9,45 oranında sahip olduğumuz 5.101.000 adet Niğbaş payına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında hazırlanan Pay Satış Bilgi Formunun onaylanması talebiyle 22.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'(SPK) na yaptığımız başvurunun olumlu karşılanmadığı SPK ‘nın 11.02.2022 tarihli yazısı ile bu gün tarafımıza bildirilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002093
BIST
18:052.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,27
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.036
18:0513,5997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6066
En Düşük
13,5849
18:0515,5153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0342
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5169
En Düşük
15,4616
18:05818,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 7,90
|Açılış
|: 818,37
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
820,47
En Düşük
808,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RALYH
|7,70
|15.901.185
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|340.757
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|60.642.885
|% 9,97
|
|ARMDA
|63,45
|4.325.914
|% 9,97
|
|DESA
|11,84
|11.795.761
|% 9,94
|
|PKENT
|711,90
|65.930.451
|% -10,00
|
|POLTK
|521,30
|95.428.505
|% -10,00
|
|INTEM
|87,70
|31.414.913
|% -9,96
|
|SANEL
|9,05
|4.593.943
|% -9,95
|
|ORCAY
|27,16
|71.965.166
|% -9,95
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% -0,42
|
|ASELS
|22,26
|1.359.570.238
|% 2,30
|
|TUPRS
|195,60
|1.080.377.057
|% 0,46
|
|EREGL
|28,18
|1.075.566.727
|% -1,33
|
|EKGYO
|2,36
|481.458.037
|% 2,16
|
|YKBNK
|4,01
|833.450.878
|% -1,96
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% -0,42
|
|DOHOL
|2,93
|359.231.230
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5859
|13,6053
|% 0,06
|
|Euro
|15,4806
|15,5082
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,4274
|18,5198
|% 0,41
|
|Frank
|14,6939
|14,7824
|% 0,41
|
|Riyal
|3,6120
|3,6302
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|-1,13
|
|Altın Gr.
|818
|818
|8,02
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|92,00
|92,00
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NIBAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 159, 989 adet işlem
-
17:58KONKA
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 010, 491 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 8.13 oranında artışla 39.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 486 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 38 artarak (% 0.10 ) 2, 272
-
17:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 22, 564.00 milyon TL de