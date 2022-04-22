***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.04.2022 11:18
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 54.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
NIBAS, TRENNBS00013 54.000.000 146.000.000,000 270,37037 1,00 NIBAS, TRENNBS00013 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 54.000.000 146.000.000,000 270,37037
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 22.04.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 13.04.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Yönetim Kurulumuz tarafından 54.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 146.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %270,37037 oranında artırılarak 200.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda, izahname taslağının onaylanması için 22/04/2022 tarihi itibarıyla SPK'ya başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022866
BIST