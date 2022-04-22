***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 54.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)NIBAS, TRENNBS00013 54.000.000 146.000.000,000 270,37037 1,00 NIBAS, TRENNBS00013 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 54.000.000 146.000.000,000 270,37037Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 22.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 13.04.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Yönetim Kurulumuz tarafından 54.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 146.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %270,37037 oranında artırılarak 200.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda, izahname taslağının onaylanması için 22/04/2022 tarihi itibarıyla SPK'ya başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022866BIST