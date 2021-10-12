***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
12.10.2021 10:50
iş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yedier Doğal Ürünler Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
11/10/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Standart sipariş formudur
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Niğde - Bor' da prefabrike betonarme karkas sistemle fabrika binası inşaatı işine yönelik işveren Yedier Doğal Ürünler Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'den 11.10.2021 tarihinde sipariş alınmıştır. İşin tutarı KDV dahil 940.000 TL olup, tahmini tamamlanma süresi 45 iş günüdür.
Saygılarımzla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969726
BIST
11:121.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,56
|Açılış
|: 1.409
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|Önceki Kapanış
|: 1.416
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1.423
En Düşük
1.408
11:129,0299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0287
|Açılış
|: 9,0100
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|Önceki Kapanış
|: 8,9450
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9,0404
En Düşük
8,9883
11:1210,4433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
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|Açılış
|: 10,4100
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|Önceki Kapanış
|: 10,3550
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10,4719
En Düşük
10,3841
11:12509,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,24
|Açılış
|: 510,02
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|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler11:10
|MERIT
|23,16
|8.974.895
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|319.394
|% 9,97
|
|EDIP
|3,81
|37.174.885
|% 9,80
|
|METUR
|3,44
|12.357.818
|% 9,21
|
|DOBUR
|38,00
|4.460.629
|% 8,20
|
|KLNMA
|18,92
|235.724
|% -9,99
|
|PRKAB
|21,30
|61.492.022
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|16.053.067
|% -9,95
|
|OYLUM
|7,68
|2.157.812
|% -7,47
|
|YEOTK
|81,50
|67.819.664
|% -4,62
|
|GARAN
|9,52
|609.479.655
|% 0,85
|
|TUPRS
|127,40
|283.894.620
|% 1,27
|
|YKBNK
|2,41
|251.928.450
|% -0,41
|
|KRDMD
|6,82
|194.087.245
|% 0,15
|
|EREGL
|17,58
|181.512.293
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,41
|251.928.450
|% -0,41
|
|GARAN
|9,52
|609.479.655
|% 0,85
|
|ODAS
|1,51
|82.320.573
|% -0,66
|
|EKGYO
|1,79
|93.387.623
|% 0,00
|
|TSKB
|1,20
|52.892.153
|% 0,00
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0244
|9,0296
|% 0,32
|
|Euro
|10,4255
|10,4435
|% 0,44
|
|Sterlin
|12,2270
|12,2883
|% 0,22
|
|Frank
|9,6912
|9,7495
|% 0,30
|
|Riyal
|2,3993
|2,4113
|% 0,27
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|3,42
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,60
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|83,96
|83,96
|0,31
|
Seans Raporu
11:10
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11:22KSTUR
Yüzde 9.97 oranında artışla 226.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 412 adet işlem
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11:20MAREN
Yüzde 4.17 oranında artışla 8.75 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 641, 242 adet işlem
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11:19XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 3, 985.00 milyon TL de
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11:19KARYE
Yüzde 4.85 oranında artışla 16.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 904 adet işlem
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11:16MAREN
Yüzde 4.05 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 398, 643 adet işlem