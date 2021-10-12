***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









iş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıYedier Doğal Ürünler Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih11/10/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıStandart sipariş formudurYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarNiğde - Bor' da prefabrike betonarme karkas sistemle fabrika binası inşaatı işine yönelik işveren Yedier Doğal Ürünler Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'den 11.10.2021 tarihinde sipariş alınmıştır. İşin tutarı KDV dahil 940.000 TL olup, tahmini tamamlanma süresi 45 iş günüdür.Saygılarımzla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969726BIST