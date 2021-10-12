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***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

12.10.2021 10:50


iş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yedier Doğal Ürünler Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
11/10/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Standart sipariş formudur
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

Niğde - Bor' da prefabrike betonarme  karkas sistemle fabrika binası inşaatı işine  yönelik işveren Yedier Doğal Ürünler Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'den  11.10.2021 tarihinde sipariş alınmıştır. İşin tutarı KDV dahil 940.000 TL olup, tahmini tamamlanma süresi  45  iş günüdür.
Saygılarımzla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969726


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Tam 3.336 3.420 3,75  
Yarım 1.612 1.654 1,82  
Çeyrek 809 827 0,91  
Gümüş.Ons 22,56 22,60 0,00  
Gümüş Gr. 6,55 6,55 0,01  
B. Petrol 83,96 83,96 0,31  
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