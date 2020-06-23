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***NISRA*** NATIONAL INVESTOR SERVICES DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.06.2020 14:10
GÜNCEL HABERLER



***NISRA*** NATIONAL INVESTOR SERVICES DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi İnkılap Mh. Kesim Sk. Temaş Plaza No. 1/3 Ümraniye - İstanbul
İnternet Adresi http://nisrating.com.tr/

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@nisrating.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
İnkılap Mh. Kesim Sk. Temaş Plaza No. 1/3 Ümraniye - İstanbul +90216 631 7989

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Ülkelerin, bankaların ve şirketlerin hem kendilerinin hem de çıkardıkları finansal enstrümanların derecelendirilmesi


Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
SPK Derecelendirme Lisansı 05.12.2019 65

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Islamic International Rating Agency 450000 TRY 90
Faheem Ahmad 50000 TRY 10
TOPLAM 500000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852471


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:05115.684
Değişim :  0,43% |  494,40
Açılış :  115.617  
Önceki Kapanış :  115.190  
En Yüksek
116.279 En Düşük
115.555
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 4,54 8.424.666 % 9,93  
AYEN 4,01 111.986.286 % 9,86  
SAMAT 2,34 17.579.912 % 9,86  
DGKLB 2,48 40.214.341 % 9,73  
KRDMA 3,28 83.279.047 % 8,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5152 8,5579 % 0,06  
Frank 7,2252 7,2687 % 0,43  
Riyal 1,8231 1,8322 % 0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.757 1.757 2,11  
Altın Gr. 387 387 1,00  
Cumhuriyet 2.512 2.525 2,10  
Tam 2.578 2.589 2,20  
Yarım 1.256 1.267 1,10  
Çeyrek 630 634 0,50  
Gümüş.Ons 17,80 17,83 0,06  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 0,03  
B. Petrol 43,75 43,75 0,67  
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