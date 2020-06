***NISRA*** NATIONAL INVESTOR SERVICES DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NISRA*** NATIONAL INVESTOR SERVICES DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi İnkılap Mh. Kesim Sk. Temaş Plaza No. 1/3 Ümraniye - İstanbulİnternet Adresi http://nisrating.com.tr/Elektronik Posta AdresiE-postainfo@nisrating.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Faksİnkılap Mh. Kesim Sk. Temaş Plaza No. 1/3 Ümraniye - İstanbul +90216 631 7989Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Ülkelerin, bankaların ve şirketlerin hem kendilerinin hem de çıkardıkları finansal enstrümanların derecelendirilmesiYetki BelgeleriYetki Belgesi Türü Tarihi NumarasıSPK Derecelendirme Lisansı 05.12.2019 65Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Islamic International Rating Agency 450000 TRY 90Faheem Ahmad 50000 TRY 10TOPLAM 500000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852471BIST