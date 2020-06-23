***NISRA*** NATIONAL INVESTOR SERVICES DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2020 14:10
***NISRA*** NATIONAL INVESTOR SERVICES DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi İnkılap Mh. Kesim Sk. Temaş Plaza No. 1/3 Ümraniye - İstanbul
İnternet Adresi http://nisrating.com.tr/
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@nisrating.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
İnkılap Mh. Kesim Sk. Temaş Plaza No. 1/3 Ümraniye - İstanbul +90216 631 7989
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Ülkelerin, bankaların ve şirketlerin hem kendilerinin hem de çıkardıkları finansal enstrümanların derecelendirilmesi
Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
SPK Derecelendirme Lisansı 05.12.2019 65
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Islamic International Rating Agency 450000 TRY 90
Faheem Ahmad 50000 TRY 10
TOPLAM 500000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852471
BIST
14:05115.684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 494,40
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
14:056,8596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
14:057,7460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0374
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
14:05387,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,24
|Açılış
|: 387,52
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|8.424.666
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|111.986.286
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.579.912
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|40.214.341
|% 9,73
|
|KRDMA
|3,28
|83.279.047
|% 8,97
|
|EKIZ
|11,45
|7.192.789
|% -9,98
|
|TACTR
|6,01
|597.464
|% -9,90
|
|EGCYO
|1,43
|1.050.998
|% -9,49
|
|ARTI
|2,18
|656.907
|% -9,17
|
|KSTUR
|44,54
|45.050
|% -7,21
|
|KRDMD
|3,01
|989.684.963
|% 3,44
|
|KARSN
|2,72
|852.166.669
|% 6,67
|
|TSPOR
|7,91
|548.046.282
|% -5,83
|
|ODAS
|2,18
|497.480.102
|% 2,83
|
|GARAN
|8,51
|486.687.269
|% -0,12
|
|SKBNK
|1,41
|477.593.065
|% 5,22
|
|KRDMD
|3,01
|989.684.963
|% 3,44
|
|KARSN
|2,72
|852.166.669
|% 6,67
|
|ODAS
|2,18
|497.480.102
|% 2,83
|
|ALBRK
|1,68
|319.248.033
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5152
|8,5579
|% 0,06
|
|Frank
|7,2252
|7,2687
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8231
|1,8322
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|2,11
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.525
|2,10
|
|Tam
|2.578
|2.589
|2,20
|
|Yarım
|1.256
|1.267
|1,10
|
|Çeyrek
|630
|634
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,83
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,03
|
|B. Petrol
|43,75
|43,75
|0,67
|