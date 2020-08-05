***NISRA*** NATIONAL INVESTOR SERVICES DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.08.2020 15:29
***NISRA*** NATIONAL INVESTOR SERVICES DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
FAHEEM AHMAD Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 10
SABEEN SALEEM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
BEKİR GÜÇLÜER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
GÜLİZ ÖRNEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865372
BIST
16:471.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,70
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
16:477,0480
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,1491
|Açılış
|: 7,1380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
16:478,4063
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 0,2407
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4063
En Düşük
8,1274
16:47462,23
En Yüksek
|Değişim
|: 3,42%
|| 15,29
|Açılış
|: 462,23
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
463,03
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,96
|419.080.520
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.378.679
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|29.997.492
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.560.307
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.593.273
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.403.876
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|985.174
|% -9,99
|
|SISE
|6,24
|2.325.573.161
|% 8,52
|
|EKGYO
|2,08
|1.300.429.313
|% -2,35
|
|GARAN
|6,76
|1.246.275.786
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,84
|846.779.534
|% 2,16
|
|GUSGR
|5,65
|765.280.610
|% -1,74
|
|EKGYO
|2,08
|1.300.429.313
|% -2,35
|
|SISE
|6,24
|2.325.573.161
|% 8,52
|
|KRDMD
|2,84
|846.779.534
|% 2,16
|
|GARAN
|6,76
|1.246.275.786
|% 0,00
|
|TSKB
|1,10
|189.146.477
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2243
|9,2706
|% 2,83
|
|Frank
|7,7294
|7,7760
|% 2,97
|
|Riyal
|1,8702
|1,8795
|% 2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.044
|2.044
|24,66
|
|Altın Gr.
|462
|462
|15,02
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.080
|95,80
|
|Tam
|3.120
|3.169
|98,30
|
|Yarım
|1.515
|1.547
|50,40
|
|Çeyrek
|760
|775
|24,10
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,05
|1,03
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,36
|
|B. Petrol
|46,11
|46,11
|1,68
|
Seans Raporu
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-
17:00GOZDE
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 635, 336 adet işlem
-
16:59ARCLK
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 22.38 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 006, 303 adet işlem
-
16:58OSTIM
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 690, 968 adet işlem
-
16:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 97 artarak (% 0.33 ) 1, 225
-
16:57XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 19, 097.00 milyon TL de