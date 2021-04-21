***NISRA*** NATIONAL INVESTOR SERVICES DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.04.2021 13:19
***NISRA*** NATIONAL INVESTOR SERVICES DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama Talebimiz üzerine derecelendirme lisansımız SPK tarafından 6 ay için askıya alınmıştır. Bu dönemde National Investor Derecelendirme A.Ş. hiçbir derecelendirme faaliyetinde bulunmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929981
BIST
14:401.351
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -14,37
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
14:408,1576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0504
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
14:409,8177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0488
|Açılış
|: 9,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
14:40468,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,37
|Açılış
|: 468,23
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
469,62
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler14:40
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.637.224
|% 9,99
|
|JANTS
|780,20
|61.350.042
|% 9,96
|
|FORMT
|1,14
|9.674.808
|% 9,62
|
|BJKAS
|9,00
|10.350.360
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|ODAS
|2,45
|222.499.022
|% -9,93
|
|ANELE
|4,46
|148.971.162
|% -9,90
|
|PETKM
|6,43
|730.733.022
|% -2,13
|
|EREGL
|18,27
|701.271.673
|% 0,22
|
|GARAN
|6,99
|664.935.717
|% -1,41
|
|KRDMD
|7,14
|417.581.159
|% -0,83
|
|THYAO
|11,02
|307.370.194
|% -1,25
|
|YKBNK
|2,08
|272.558.430
|% -1,89
|
|PETKM
|6,43
|730.733.022
|% -2,13
|
|GARAN
|6,99
|664.935.717
|% -1,41
|
|ODAS
|2,45
|222.499.022
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,83
|142.192.213
|% -0,54
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1529
|8,1576
|% 0,62
|
|Euro
|9,8078
|9,8177
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,3300
|11,3868
|% 0,53
|
|Frank
|8,8547
|8,9080
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1701
|2,1810
|% 0,67
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,30
|
|Altın Gr.
|468
|468
|4,40
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|37,00
|
|Tam
|3.084
|3.162
|40,33
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|19,51
|
|Çeyrek
|748
|765
|9,75
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,09
|
|B. Petrol
|65,71
|65,71
|-0,86
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, DOHOL, PETKM
-
14:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, TKFEN, TCELL
-
14:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 06 kaybederek (% -0.85 ) 1, 171
-
14:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATLAS, SEKUR, UTPYA, FORMT, ATSYH, UMPAS, BRKO, KERVN
-
14:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YAYLA, BJKAS, BRMEN, ODAS, UFUK, ANELE, SNPAM