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***NISRA*** NATIONAL INVESTOR SERVICES DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.04.2021 13:19



***NISRA*** NATIONAL INVESTOR SERVICES DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Diğer Hususlar
Açıklama Talebimiz üzerine derecelendirme lisansımız SPK tarafından 6 ay için askıya alınmıştır. Bu dönemde National Investor Derecelendirme A.Ş. hiçbir derecelendirme faaliyetinde bulunmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929981


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 3,96 109.475 % 10,00  
UTPYA 23,10 2.089.972 % 10,00  
SEKUR 20,70 2.637.224 % 9,99  
JANTS 780,20 61.350.042 % 9,96  
FORMT 1,14 9.674.808 % 9,62  
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Sterlin 11,3300 11,3868 % 0,53  
Frank 8,8547 8,9080 % 0,38  
Riyal 2,1701 2,1810 % 0,67  
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Altın Ons 1.783 1.783 4,30  
Altın Gr. 468 468 4,40  
Cumhuriyet 3.098 3.145 37,00  
Tam 3.084 3.162 40,33  
Yarım 1.491 1.530 19,51  
Çeyrek 748 765 9,75  
Gümüş.Ons 26,02 26,05 0,19  
Gümüş Gr. 6,82 6,83 0,09  
B. Petrol 65,71 65,71 -0,86  
Seans Raporu 14:40
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