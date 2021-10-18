***NISRA*** NATIONAL INVESTOR SERVICES DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.10.2021 11:55
***NISRA*** NATIONAL INVESTOR SERVICES DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama Talebimiz üzerine derecelendirme lisansımızın askıya alınma süresi SPK tarafından 6 ay uzatılmıştır. Bu dönemde National Investor Derecelendirme A.Ş. hiçbir derecelendirme faaliyetinde bulunmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971185
BIST
12:441.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,19
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.417
En Düşük
1.408
12:449,2872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0261
|Açılış
|: 9,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,2955
En Düşük
9,2378
12:4410,7635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0168
|Açılış
|: 10,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,7975
En Düşük
10,7062
12:44525,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,62
|Açılış
|: 525,77
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler12:44
|KSTUR
|265,10
|392.613
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|46.771.728
|% 9,97
|
|MERIT
|31,50
|27.253.686
|% 8,10
|
|DOBUR
|29,58
|2.991.876
|% 6,79
|
|PRKAB
|16,63
|75.840.038
|% 6,33
|
|KZBGY
|26,04
|102.134.647
|% -8,95
|
|CEOEM
|9,98
|107.837.454
|% -7,51
|
|EUYO
|3,75
|1.013.379
|% -5,30
|
|BAYRK
|8,44
|25.155.552
|% -5,27
|
|ISBIR
|56,90
|128.765
|% -4,93
|
|GARAN
|8,83
|911.230.787
|% -1,12
|
|KRDMD
|7,10
|546.732.030
|% 2,31
|
|SISE
|8,17
|489.227.734
|% 1,36
|
|THYAO
|14,41
|425.888.567
|% -1,57
|
|TUPRS
|127,40
|402.273.008
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,34
|315.701.321
|% -0,43
|
|GARAN
|8,83
|911.230.787
|% -1,12
|
|KRDMD
|7,10
|546.732.030
|% 2,31
|
|TSKB
|1,19
|84.842.353
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,87
|118.410.352
|% -0,53
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2840
|9,2872
|% 0,28
|
|Euro
|10,7565
|10,7635
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,7070
|12,7708
|% 0,10
|
|Frank
|9,9803
|10,0405
|% -0,13
|
|Riyal
|2,4659
|2,4783
|% 0,17
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-5,67
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|3.476
|3.529
|9,00
|
|Tam
|3.461
|3.548
|10,39
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|5,03
|
|Çeyrek
|839
|858
|2,51
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,00
|
|B. Petrol
|85,41
|85,41
|0,57
|