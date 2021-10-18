***NISRA*** NATIONAL INVESTOR SERVICES DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NISRA*** NATIONAL INVESTOR SERVICES DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Diğer HususlarAçıklama Talebimiz üzerine derecelendirme lisansımızın askıya alınma süresi SPK tarafından 6 ay uzatılmıştır. Bu dönemde National Investor Derecelendirme A.Ş. hiçbir derecelendirme faaliyetinde bulunmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971185BIST