NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2020 15:27
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 Yılı, Altı Aylık Rapor ve Fon Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868011
BIST
15:311.102
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 26,51
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
15:317,2522
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,0855
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
15:318,5621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0536
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
15:31460,14
En Yüksek
|Değişim
|: -3,83%
|| -18,31
|Açılış
|: 460,14
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
459,56
BIST En Aktif Hisseler15:31
|MEGAP
|3,66
|1.396.345
|% 10,91
|
|MEGAP
|3,66
|1.396.345
|% 10,91
|
|KUTPO
|31,46
|20.246.603
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,86
|60.034.658
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|9.990.761
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|42.208.120
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|8.707.981
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,31
|1.531.118.670
|% 7,10
|
|ASELS
|18,26
|1.465.339.412
|% 1,28
|
|SISE
|6,44
|1.242.174.781
|% 8,24
|
|EKGYO
|2,02
|1.046.468.056
|% 2,02
|
|GARAN
|6,90
|1.022.761.212
|% 5,02
|
|EKGYO
|2,02
|1.046.468.056
|% 2,02
|
|SISE
|6,44
|1.242.174.781
|% 8,24
|
|YKBNK
|2,13
|365.465.884
|% 4,41
|
|AKBNK
|4,94
|763.510.101
|% 3,78
|
|GARAN
|6,90
|1.022.761.212
|% 5,02
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2449
|7,2522
|% -1,17
|
|Euro
|8,5482
|8,5621
|% -0,62
|
|Sterlin
|9,4769
|9,5245
|% -0,91
|
|Frank
|7,9191
|7,9668
|% -0,78
|
|Riyal
|1,9260
|1,9356
|% -1,28
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-51,64
|
|Altın Gr.
|460
|461
|-17,85
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.127
|-136,00
|
|Tam
|3.049
|3.127
|-151,38
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|-73,23
|
|Çeyrek
|739
|756
|-36,61
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,75
|-1,41
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,43
|
|B. Petrol
|45,51
|45,51
|0,52
|
Seans Raporu
15:31
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15:41VAKFN
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15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 04 artarak (% 2.54 ) 1, 012
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15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCEY, KSTUR, TACTR, AYES, EGCYH, BALAT, TKURU, HALKS, EGCYO, IZTAR